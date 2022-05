$!Alcalde de Culiacán acude al Congreso; alega que le dieron expediente incompleto sobre juicio político

Persecusión política y mal proceso es lo que el Alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro encontró en el inicio de proceso de juicio político en su contra, por lo que este lunes estuvo des 8:30 horas a 15:00 horas en el Congreso de Sinaloa con el Diputado Marco César Almaral Rodríguez, esperando que le dieran el expediente completo para armar su defensa.

“No tenemos completo el expediente y eso ya me deja en indefensión ¿Cómo voy a contestar cosas que no conozco?”, expuso el Alcalde que llegó acompañado de su abogado a la sede del Poder Legislativo, así como de un Notario Público para que estuviera presente en la reunión, que estuvo solo Almaral Rodríguez, Presidente de la Comisión Instructora.

Estrada Ferreiro y el equipo que le acompañó esperaban que se le entregara el expediente completo, sin embargo, siguieron faltando documentos, pero sí les dieron otra parte, frente al Notario, indicó, se dejó claro que no coincidía la información y quedan por entregarle constancias, por lo que no descartó regresar este martes o miércoles al Congreso de Sinaloa.

“Lo que pasa es que estuve desde el viernes, sábado y domingo, tres días sin poder hacer nada porque no tengo completo el expediente ¿Cómo puedo completar en 7 días todo?”, dijo, “son muy gruesos los expedientes, son dos juntos, esto como que ya es un plan con maña para fregarme a como dé lugar” señaló.

El Presidente municipal declaró que el fin del Congreso es dañarlo y aseguró que son 3 años los que tienen con esta intención, como muestra comentó que cuando se le entregó el expediente preguntó a Almaral Rodríguez si este estaba completo, a lo que el Diputado respondió que sí, pero al revisarlo se dieron cuenta que fue mentira y que esto afecta en el tiempo que tiene para preparar su defensa.

“Además yo le pregunté al Diputado, de que si las constancias que me estaban entregando eran todas o había otras aparte, me dijo: -son todas- yo confíe en ellos, pero no es cierto, tan no lo es que solicitamos las constancias y ahorita él mismo está diciendo que están entregándolas”, expuso previo a la reunión y lo sostuvo cuando terminó.

Este lunes, el Alcalde también acreditó a Rafael Betancourt como su Abogado, quien declaró que están integrando el expediente, faltan constancias y este lunes se busca información adicional, de un oficio que se presentó desde el día viernes y que no lo tienen.