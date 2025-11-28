Alcalde de Culiacán califica con ‘10’ al Gobernador Rocha Moya en Cuarto Informe

El Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil calificó como excelente al Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, durante sus cuatro años de Gobierno.

Al asistir a la comparecencia por el Cuarto Informe de Labores de Rocha en el Congreso del Estado, Gamez Mendívil aseguró que el Municipio ha encontrado en él un aliado.

“Nosotros en Culiacán tenemos un gran aliado en la figura del Gobernador Rubén Rocha Moya. Es un gran aliado de la gente de Culiacán y de nosotros como Gobierno municipal”, afirmó.

Gámez Mendívil resaltó la colaboración en distintos proyectos de impacto social y económico como inversión para derrama económica, desarrollo de obras, plantas potabilizadoras y escuelas, como la de Valle Alto y la de La Conquista.

Al ser cuestionado sobre qué calificación le daría al Gobernador, Gámez Mendívil respondió que “el 10”.

“Ahí están los testimonios y los hechos que hablan que en todo momento en los temas más apremiantes, más delicados y que más nos ayudan a resolver cosas estructurales de fondo, ahí están”, subrayó.