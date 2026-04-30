Alcalde de Culiacán condena asesinato de líder sindical electo del Stasac

A través de sus redes sociales, el Gámez Mendívil expresó su pesar por el deceso del dirigente sindical y calificó el ataque como un hecho “cobarde”, además de manifestar su rechazo a la violencia.

El Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, condenó el asesinato del secretario general electo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, Homar Salas Gastélum, quien fue víctima de un atentado armado la mañana de este jueves en su domicilio en Brisas del Humaya.

“Lamento el deceso del secretario general electo del STASAC, el compañero Homar Salas, tras sufrir un cobarde atentado esta mañana”.

Subrayó la necesidad de que las autoridades realicen una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

“Son hechos que repudiamos y por los que esperamos una investigación exhaustiva”.

Asimismo, envió sus condolencias a la familia de la víctima, así como a sus amigos y a los trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán.

“Mi abrazo solidario a su familia, a sus amigos y a los trabajadores del Ayuntamiento”.