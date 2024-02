El anillo periférico de Culiacán, que había sido propuesto por el Gobierno de Sinaloa, de momento no resulta viable, informó el Presidente Municipal Juan de Dios Gámez Mendívil.

El primer edil señaló la posibilidad de que el anillo periférico no sea una obra de utilidad si no se realiza de la manera adecuada.

“Nosotros en el Ayuntamiento lo veíamos bien, pero quizá en otra etapa, si lo hacemos el anillo en este momento, no va a tener el impacto que de manera integral que se busca, porque no simplemente es un tema de movilidad que ahorita con lo que se está proyectando a lo mejor es demasiada la vuelta, muy lejos como para mejor sí atravesar la ciudad”, dijo.

“Pero si no tenemos las factibilidades se volvería en un elefante blanco, se profundizó el análisis y dialogó de este proyecto, el cual es extraordinario, pero de manera prioritaria hay que solucionar otros temas”.

El proyecto del anillo periférico es una estrategia de movilidad ideada en la administración del Gobernador Rubén Rocha Moya, con la que se pretendía rodear de una vialidad la mancha urbana de Culiacán para desfogar el tráfico en la ciudad.

La obra debía ser aprobada por la Secretaría de Hacienda para aspirar a recursos federales, por lo que en 2023 el Gobierno de Sinaloa celebró diversas reuniones con el Gobierno Federal para presentar el proyecto.

La primera etapa consistía en la construcción de una carretera de 16.36 kilómetros, constituida por tres tramos: de la carretera Benito Juárez a la carretera a Navolato, de ahí a Culiacancito, y el último tramo a la salida norte de la ciudad.

Con la construcción de esta vialidad se esperaba atender de manera diaria a 37 mil 573 vehículos.

A finales de enero el Gobernador informó que el anillo periférico quedará en espera, pues será prioridad atender la movilidad interna en Culiacán.

”El anillo se va a esperar. He tomado la decisión de invertir en la ciudad”, dijo Rocha Moya.

El mandatario estatal dijo que si Claudia Sheinbaum Pardo gana la Presidencia de México, espera su respaldo para construir el anillo periférico.

”El periférico espero yo que si llega a ganar Claudia me cumpla lo que me dijo, que ella me iba a dar dinero para hacerlo. Y en tres años lo podemos hacer bien”, mencionó.