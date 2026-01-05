$!Alcalde de Culiacán entrega obras y anuncia nuevos proyectos para 2026 en su primera gira en sindicatura de Quilá

En su primera gira del 2026 por comunidades rurales de Culiacán, el Presidente Municipal Juan de Dios Gámez Mendívil entregó obras ya concluidas y anunció nuevos proyectos de infraestructura durante un recorrido en la sindicatura de Quilá y sus comunidades de Oso Viejo y Oso Nuevo. La jornada inició en Oso Viejo, donde se entregaron seis acciones de vivienda con una inversión de un millón 16 mil pesos. Durante el encuentro, el Alcalde señaló que en 2025 se construyeron 328 viviendas en el Municipio y que para este 2026 se tiene previsto un nuevo paquete de alrededor de 400 acciones habitacionales.





Señaló que la confianza de los habitantes ha permitido dar continuidad a proyectos y ampliar las acciones en beneficio de las comunidades, con la intención de avanzar de manera gradual en rezagos en servicios sociales. “Sepan que vamos a seguir trabajando, si lo hemos venido haciendo estos últimos tres años y medio, no lo vamos a dejar de hacer. También aquí anduvimos recorriendo cuando fuimos candidatos y casa por casa no se nos olvida y gracias a ustedes es que tenemos la posibilidad de seguir pudiendo hacer más cosas en beneficio de ustedes”, destacó. “Si venimos cada 10 años y cada o cada que se es candidato que eso no sirve nada realmente porque nada más son promesas, ahorita es cuando debemos de estar aquí y aquí están los testimonios y los hechos de que aquí hemos andado que aquí estamos y sepan bien que siempre vamos a estar con todas y todos ustedes”. Posteriormente, en la comunidad de Oso Nuevo se dio el arranque a la construcción de una techumbre metálica, una obra solicitada por habitantes del lugar para contar con un espacio destinado a actividades deportivas y de convivencia. El recurso proyectado para esta obra será de 3 millones 800 mil pesos.



