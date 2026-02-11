$!Alcalde de Culiacán firma acuerdo con Nacional Financiera para dispersar créditos

CULIACÁN._ Con el objetivo de fortalecer la economía local e impulsar el desarrollo de comercios y pequeñas empresas, el Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, firmó un convenio con Nacional Financiera (Impulso NAFIN) que permitirá la dispersión de 120 millones de pesos en créditos para negocios del municipio. Ante representantes de este esquema de financiamiento, de la empresa PG Fruit Company, cámaras empresariales, así como titulares de Impulso NAFIN y de la Secretaría de Economía de Sinaloa, el Alcalde refrendó su respaldo y compromiso con el financiamiento de unidades económicas que generan empleo en la capital sinaloense. “El programa tiene mucho sentido, ya que busca impulsar a las empresas y, considerando los antecedentes, permite hacer frente a los retos y desafíos actuales, con un impacto positivo”, expresó. Gámez Mendívil destacó que ante las adversidades que enfrenta el Municipio y el Estado, se acordó incrementar el monto de financiamiento de 60 a 120 millones de pesos durante el primer trimestre del año.

Guillermo Oliverio Barnes Levin, representante de Nacional Financiera en Sinaloa, subrayó que Culiacán se ubica en el Top 3 de los municipios a nivel nacional con mayor continuidad del programa en los últimos años, lo que se traduce en un flujo constante de recursos para las micro y pequeñas empresas. El Secretario de Economía de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndez, reconoció la oportuna participación del Ayuntamiento de Culiacán en la dispersión de recursos económicos para el fortalecimiento productivo. “Manifestar la aportación tan trascendente de Nafin aquí en Sinaloa y, por supuesto, la contribución que el Ayuntamiento de Culiacán, bajo el liderazgo del arquitecto Juan de Dios Gámez, está realizando en este tema específico”, señaló. Esta sinergia, agregó, se suma a los programas de financiamiento que mantiene activos el Gobernador Rubén Rocha Moya y al recientemente anunciado Plan México, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, el cual busca dinamizar alrededor de 120 mil millones de pesos en todo el País. De manera complementaria, el Ayuntamiento de Culiacán mantiene activos diversos programas de microcréditos orientados a incentivar el desarrollo económico del municipio, entre ellos Mujeres Emprendedoras por el Bienestar, que actualmente impacta de forma directa a más de 7 mil mujeres culiacanenses.