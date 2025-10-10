$!Alcalde de Culiacán firma convenio con Gobierno de México para transformación digital

El Gobierno de Culiacán firmó un convenio con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para avanzar en la digitalización de servicios y trámites.
En un comunicado, se informó que el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil firmó el convenio para desarrollar e implementar soluciones tecnológicas que fortalezcan la digitalización de trámites y servicios en el municipio, con el objetivo de mejorar la atención ciudadana y optimizar la eficiencia de la Administración Pública.
El Gobierno de Culiacán asentó que con este convenio, el Municipio se posiciona entre los primeros municipios del País en acceder al repositorio digital de herramientas de código abierto, acompañado de asesoría técnica para su implementación.
Además, continuó, contempla la donación de códigos fuente y la capacitación de personal del Ayuntamiento en la Escuela de la Agencia, fortaleciendo así las capacidades locales para la modernización digital.
Gámez Mendívil agradeció a José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia, su compromiso y disposición para colaborar con Culiacán desde la creación de dicha institución en noviembre del año pasado.
Crystel Arellano Moreno, directora general de Simplificación Administrativa de la Agencia, destacó que este convenio permitirá impulsar en Sinaloa la política nacional de simplificación y digitalización de trámites, promoviendo la inclusión digital y la soberanía tecnológica mediante herramientas digitales accesibles.
Desde mayo de este año, Culiacán trabaja junto con la Agencia en un modelo de simplificación de trámites para la apertura y operación de negocios, el cual reducirá en un 63 por ciento los procesos actuales.
Estas acciones, añadió, permitirán agilizar la apertura de nuevas empresas, reducir la brecha digital en la atención ciudadana e integrar al municipio a la plataforma digital de la Ventanilla Nacional de Inversiones, facilitando así la llegada de nuevos proyectos y capitales a Culiacán.
El Presidente Municipal reafirmó el compromiso del Gobierno de Culiacán de fortalecer las estrategias que promuevan la inversión, la generación de empleos y la eficiencia en los servicios públicos, consolidando al municipio como un referente nacional en modernización digital.