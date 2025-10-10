$!Alcalde de Culiacán firma convenio con Gobierno de México para transformación digital

El Gobierno de Culiacán firmó un convenio con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para avanzar en la digitalización de servicios y trámites.

En un comunicado, se informó que el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil firmó el convenio para desarrollar e implementar soluciones tecnológicas que fortalezcan la digitalización de trámites y servicios en el municipio, con el objetivo de mejorar la atención ciudadana y optimizar la eficiencia de la Administración Pública.

El Gobierno de Culiacán asentó que con este convenio, el Municipio se posiciona entre los primeros municipios del País en acceder al repositorio digital de herramientas de código abierto, acompañado de asesoría técnica para su implementación.

Además, continuó, contempla la donación de códigos fuente y la capacitación de personal del Ayuntamiento en la Escuela de la Agencia, fortaleciendo así las capacidades locales para la modernización digital.