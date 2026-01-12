$!Alcalde de Culiacán pone en marcha dos nuevas obras de pavimentación

CULIACÁN._ El Alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil puso en marcha este lunes los trabajos de pavimentación de la Calle 7 de Septiembre y de la Avenida Segunda en la Colonia Jesús Valdez Aldama, donde se invertirán alrededor de 10 millones de pesos.

Durante el acto, un vecino expresó su reconocimiento al alcalde, destacando que el avance en su colonia es resultado de un gobierno cercano y constante.

“Me siento muy contento de tener un presidente como el que tenemos ahorita, porque en su historia de Culiacán no ha habido un presidente como este y no es que lo quiera alabar, yo digo lo que siento nada más. No es gente de palabra, es gente de hechos, aquí lo respalda el trabajo que viene haciendo”, expresó don Cipriano Ochoa.

La tarde de este lunes, el presidente municipal dio el banderazo de inicio para la pavimentación de la calle 7 de Septiembre en la colonia 16 de Septiembre y de la avenida Segunda en la colonia Jesús Valdés Aldama, donde se invertirán alrededor de 10 millones de pesos.

Los vecinos manifestaron su entusiasmo al saber que pronto contarán con una calle en mejores condiciones, lo que permitirá dejar atrás los problemas de lodo y polvo, además de facilitar traslados más seguros para niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.