$!Alcalde de Culiacán pone en marcha dos nuevas obras de pavimentación

CULIACÁN._ El Alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil puso en marcha este lunes los trabajos de pavimentación de la Calle 7 de Septiembre y de la Avenida Segunda en la Colonia Jesús Valdez Aldama, donde se invertirán alrededor de 10 millones de pesos.
Durante el acto, un vecino expresó su reconocimiento al alcalde, destacando que el avance en su colonia es resultado de un gobierno cercano y constante.
“Me siento muy contento de tener un presidente como el que tenemos ahorita, porque en su historia de Culiacán no ha habido un presidente como este y no es que lo quiera alabar, yo digo lo que siento nada más. No es gente de palabra, es gente de hechos, aquí lo respalda el trabajo que viene haciendo”, expresó don Cipriano Ochoa.
La tarde de este lunes, el presidente municipal dio el banderazo de inicio para la pavimentación de la calle 7 de Septiembre en la colonia 16 de Septiembre y de la avenida Segunda en la colonia Jesús Valdés Aldama, donde se invertirán alrededor de 10 millones de pesos.
Los vecinos manifestaron su entusiasmo al saber que pronto contarán con una calle en mejores condiciones, lo que permitirá dejar atrás los problemas de lodo y polvo, además de facilitar traslados más seguros para niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.
Durante el encuentro con las familias, el alcalde destacó que estos espacios también permiten escuchar de primera mano lo que aún hace falta en las colonias, reiterando la importancia de mantener el diálogo directo con la ciudadanía para dar continuidad a las obras.
“Lo importante de que estemos aquí también es darnos cuenta de que todavía falta camino por recorrer, que no se nos olviden las cosas y en medida que estemos aquí con ustedes reunidos de nueva cuenta vamos a seguir pavimentando más calles, que mantengamos viva la esperanza de que estamos avanzando”, señaló.
Gámez Mendívil reiteró que el rumbo lo marca la ciudadanía y que un gobierno cercano es el que permite transformar el abandono en justicia social, llevando obras donde por años no se había intervenido.
Asimismo, se comprometió a regresar a ambos sectores una vez concluidos los trabajos, para continuar con más pavimentaciones.
En la Colonia 16 de Septiembre, se inició la pavimentación de la calle 7 de Septiembre, con una inversión de 3.32 millones de pesos y una superficie de 260 metros lineales. La inversión total en pavimentaciones en ese sector asciende a 14.30 millones de pesos, con 706.98 metros lineales intervenidos.
Mientras que en la colonia Jesús Valdés Aldama, se dio el banderazo para la pavimentación de la avenida Segunda, con una inversión de 6.73 millones de pesos y una longitud de 318 metros lineales.
La inversión total en obras de pavimentación en el sector suma 13.4 millones de pesos, con 593 metros lineales.
Gámez Mendívil estuvo acompañado por titulares de áreas municipales, así como por regidoras y regidores, quienes atendieron las peticiones de las y los vecinos y dieron seguimiento a las solicitudes planteadas durante la jornada.