Alcalde de Culiacán se reúne con Omar García Harfuch para reforzar estrategia de seguridad

El Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, sostuvo un encuentro con Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, con el propósito de dar seguimiento a los retos en materia de seguridad que enfrenta la capital sinaloense.

A través de sus redes sociales, el Alcalde informó que durante la reunión se abordaron los desafíos que ambas autoridades continúan atendiendo de manera coordinada.

“Tuve hoy la oportunidad de platicar con Omar García Harfuch, titular de la SSPC México, acerca de los retos que juntos seguimos atendiendo en Culiacán”, señaló el Alcalde, quien calificó a García Harfuch como un aliado permanente.

El encuentro ocurre en un contexto en el que Culiacán enfrenta una crisis de seguridad desde hace más de un año, y es centro de estratégicas del Gobierno federal debido al historial de hechos de alto impacto que han marcado la agenda de seguridad en años recientes.

Aunque no se detallaron los acuerdos específicos derivados de la reunión, el alcalde presumió el encuentro como parte de su narrativa institucional sobre cooperación gubernamental.