$!Alcalde de Culiacán sigue en la CDMX; busca ‘generar lazos de cooperación con otras ciudades en el mundo’

Durante este encuentro con el equipo de la Coordinación Política de la SRE, en las oficinas centrales de esta dependencia del Gobierno de la República, Gámez Mendívil compartió el interés del municipio en abrir escenarios de colaboración, vinculación y trabajo con otras ciudades en el extranjero.

Con el objetivo de construir lazos de cooperación internacional entre Culiacán y otras ciudades del mundo que permitan el intercambio de buenas prácticas con impacto social, Juan de Dios Gámez Mendívil sostuvo una reunión de trabajo en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Le expuso que Culiacán, en esta visión internacional, ha iniciado gestiones para concretar estos lazos, pero se busca que todo se realice conforme a los lineamientos de la SRE.

“Tenemos toda esta intención de ir al encuentro, a decir ‘esto es lo que ofrecemos, esto hacemos en Culiacán’, pero queremos hacerlo de manera formal, para que al final del día las prácticas que compartamos y las prácticas que adoptemos para ponerlas en marcha sean bajo mecanismos, métodos y lineamientos de Relaciones Exteriores”, dijo el alcalde.

Guillermo Zamora señaló que “ha tocado la ventanilla correcta” y ofreció un esquema completo de orientación, capacitación, seguimiento y formalización de estos acuerdos de cooperación o hermanamiento, los cuales representan compromisos de trabajo medibles en beneficio mutuo de las ciudades que se enlazan.

Los ejes en los que Culiacán pretende generar cooperación internacional son movilidad sustentable y ordenamiento urbano; resiliencia climática; y alternativas para la innovación ciudadana.

En la reunión participaron también Francisco Rafael Chacón Vidales, jefe del Departamento de Fortalecimiento Institucional de Gobiernos Estatales; así como María del Rosario Valdez Páez, directora de Inversiones y Gestión de Fondos del Municipio de Culiacán; y la presidenta del Sistema DIF Bienestar Culiacán, Irma Nidya Gasca Aldama.