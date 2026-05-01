$!Alcalde de Culiacán solicita licencia para separarse del cargo

CULIACÁN._ El Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, solicitó licencia para separarse del cargo por un lapso de más de 10 días, mientras se llevan a cabo investigaciones tras las acusaciones hechas por Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el narcotráfico.
En su solicitud, el Presidente Municipal sostuvo su inocencia y señaló que se retira temporalmente con el fin de que se realicen las investigaciones de manera transparente.
Durante una sesión de Cabildo, los regidores aprobaron esta solicitud por unanimidad.
La sesión fue convocada e iniciada este viernes 1 de mayo a las 22.15 horas.