Culiacán
|
Ayuntamiento

Alcalde de Culiacán solicita licencia para separarse del cargo

A través de una sesión de Cabildo este viernes, se hizo la solicitud formal en ausencia del propio Juan de Dios Gámez Mendívil
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
01/05/2026 22:36
01/05/2026 22:36

CULIACÁN._ El Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, solicitó licencia para separarse del cargo por un lapso de más de 10 días, mientras se llevan a cabo investigaciones tras las acusaciones hechas por Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el narcotráfico.

En su solicitud, el Presidente Municipal sostuvo su inocencia y señaló que se retira temporalmente con el fin de que se realicen las investigaciones de manera transparente.

$!Alcalde de Culiacán solicita licencia para separarse del cargo

Durante una sesión de Cabildo, los regidores aprobaron esta solicitud por unanimidad.

La sesión fue convocada e iniciada este viernes 1 de mayo a las 22.15 horas.

#Cabildo de Culiacán
#Gobierno de Culiacán
#Separación del cargo
#Licencia
#Juan De Dios Gámez Mendívil
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube