$!Alcalde de Culiacán solicita licencia para separarse del cargo

CULIACÁN._ El Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, solicitó licencia para separarse del cargo por un lapso de más de 10 días, mientras se llevan a cabo investigaciones tras las acusaciones hechas por Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el narcotráfico.

En su solicitud, el Presidente Municipal sostuvo su inocencia y señaló que se retira temporalmente con el fin de que se realicen las investigaciones de manera transparente.