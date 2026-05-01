$!Alcalde de Culiacán solicita licencia; se separa del cargo mientras es investigado

CULIACÁN._ El Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, solicitó licencia para separarse del cargo por un periodo mayor a 10 días, mientras se llevan a cabo investigaciones en su contra tras señalamientos de autoridades de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el narcotráfico. La solicitud fue presentada mediante un documento leído durante una sesión de Cabildo celebrada este viernes 1 de mayo. En el escrito, el Alcalde sostuvo su inocencia y aseguró que su decisión de retirarse temporalmente tiene como objetivo permitir que las investigaciones se desarrollen con transparencia.

Durante la sesión, la regidora Erika Sánchez cuestionó la ausencia de Gámez Mendívil, señalando que no acudió al Cabildo y únicamente envió el documento para formalizar su separación del cargo. “El propio Juan de Dios Gámez Mendívil dijo que él podía darle la cara y hablar de frente a la gente, ¿por qué no está esta noche aquí?, hablando con su Cabildo, dirigiéndose a su gabinete con respeto, a todos los trabajadores de este Ayuntamiento y mejor aún, a la población”, señaló. Posteriormente, los regidores aprobaron la solicitud de licencia, dando paso a la designación de la Alcaldesa sustituta. En ese mismo acto, se tomó protesta a Ana Miriam Ramos Villarreal, quien se desempeñaba como Síndica Procuradora.