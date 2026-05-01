$!Alcalde de Culiacán solicita licencia; se separa del cargo mientras es investigado

CULIACÁN._ El Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, solicitó licencia para separarse del cargo por un periodo mayor a 10 días, mientras se llevan a cabo investigaciones en su contra tras señalamientos de autoridades de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el narcotráfico.
La solicitud fue presentada mediante un documento leído durante una sesión de Cabildo celebrada este viernes 1 de mayo.
En el escrito, el Alcalde sostuvo su inocencia y aseguró que su decisión de retirarse temporalmente tiene como objetivo permitir que las investigaciones se desarrollen con transparencia.
Durante la sesión, la regidora Erika Sánchez cuestionó la ausencia de Gámez Mendívil, señalando que no acudió al Cabildo y únicamente envió el documento para formalizar su separación del cargo.
“El propio Juan de Dios Gámez Mendívil dijo que él podía darle la cara y hablar de frente a la gente, ¿por qué no está esta noche aquí?, hablando con su Cabildo, dirigiéndose a su gabinete con respeto, a todos los trabajadores de este Ayuntamiento y mejor aún, a la población”, señaló.
Posteriormente, los regidores aprobaron la solicitud de licencia, dando paso a la designación de la Alcaldesa sustituta. En ese mismo acto, se tomó protesta a Ana Miriam Ramos Villarreal, quien se desempeñaba como Síndica Procuradora.
Por su parte, el Secretario del Ayuntamiento, Ernesto Peñuelas Castellanos, informó que la solicitud fue recibida el mismo día, lo que motivó la convocatoria urgente a la sesión, la cual inició a las 22:15 horas.
Al ser cuestionado sobre la inasistencia del Alcalde, evitó dar mayores detalles y se limitó a señalar que el Gobierno municipal continuará operando con normalidad.
“Ustedes mismos fueron testigos que desde que se presentó esta situación, que se daba conocer incluso en un evento donde se dio la colocación de la primera piedra de la Unidad de Bienestar Animal, ahí mismo el Alcalde fijó una postura, dio la cara y continúa con su agenda, entonces supongo que él, en su momento, hará el posicionamiento correspondiente”.
Peñuelas Castellanos también indicó que la licencia solicitada por Gámez Mendívil es por tiempo indefinido.
Cabe señalar que Gámez Mendívil no es el único funcionario que ha solicitado separarse de su cargo. Este mismo viernes, el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció que también se retirará temporalmente del Ejecutivo estatal para permitir el desarrollo de investigaciones relacionadas con señalamientos emitidos por autoridades de Estados Unidos contra él y otros funcionarios y ex funcionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico.