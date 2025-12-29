$!Alcalde de Elota informa a medias sobre sus viajes al extranjero

El Presidente Municipal de Elota, Richard Millán Vázquez, ha informado de manera parcial sobre sus viajes al extranjero, pues aunque una solicitud de acceso a la información confirmó que su reciente estancia de tres días en París, Francia, fue pagada con recursos personales, su administración no ha transparentado los gastos oficiales por concepto de viáticos y representación desde el inicio de su Gobierno, en noviembre de 2024.
De acuerdo con la respuesta pública emitida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el Ayuntamiento de Elota señaló que el viaje del Alcalde a París tuvo una duración de tres días y no implicó erogaciones de recursos públicos, ya que fue cubierto con dinero del propio Presidente Municipal.
Millán Vázquez habría acudido a París en junio de este año para participar en el Foro Mundial de alcaldes, evento que reúne a líderes locales de diversas partes del mundo para intercambiar experiencias y buenas prácticas de Gobierno.
Desde el cuarto trimestre de 2024, periodo que coincide con el arranque de la actual administración, y durante todo 2025, el Ayuntamiento de Elota no ha publicado ni reportado información desglosada sobre gastos por concepto de viáticos y representación.
Recientemente el Alcalde de Elota fue motivo de críticas, luego de que en diciembre difundiera un mensaje navideño dirigido a las familias de Elota, grabado desde Big Bear Lake, California, en Estados Unidos.