Culiacán
|
Transparencia

Alcalde de Elota informa a medias sobre sus viajes al extranjero

Aunque el Ayuntamiento confirmó vía acceso a la información que Richard Millán viajó a París, Francia en junio con recursos propios, la administración municipal no ha hecho públicos los gastos por viáticos y representación desde el inicio de su Gobierno
Daniela Flores |
29/12/2025 10:13
29/12/2025 10:13

El Presidente Municipal de Elota, Richard Millán Vázquez, ha informado de manera parcial sobre sus viajes al extranjero, pues aunque una solicitud de acceso a la información confirmó que su reciente estancia de tres días en París, Francia, fue pagada con recursos personales, su administración no ha transparentado los gastos oficiales por concepto de viáticos y representación desde el inicio de su Gobierno, en noviembre de 2024.

De acuerdo con la respuesta pública emitida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el Ayuntamiento de Elota señaló que el viaje del Alcalde a París tuvo una duración de tres días y no implicó erogaciones de recursos públicos, ya que fue cubierto con dinero del propio Presidente Municipal.


$!Alcalde de Elota informa a medias sobre sus viajes al extranjero


$!Alcalde de Elota informa a medias sobre sus viajes al extranjero


Millán Vázquez habría acudido a París en junio de este año para participar en el Foro Mundial de alcaldes, evento que reúne a líderes locales de diversas partes del mundo para intercambiar experiencias y buenas prácticas de Gobierno.

Desde el cuarto trimestre de 2024, periodo que coincide con el arranque de la actual administración, y durante todo 2025, el Ayuntamiento de Elota no ha publicado ni reportado información desglosada sobre gastos por concepto de viáticos y representación.

Recientemente el Alcalde de Elota fue motivo de críticas, luego de que en diciembre difundiera un mensaje navideño dirigido a las familias de Elota, grabado desde Big Bear Lake, California, en Estados Unidos.

#Alcalde de Elota
#Viajes
#Elota
#Richard Millán Vázquez
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube