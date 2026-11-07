$!Alcalde de Navolato presenta Segundo Informe de Gobierno

El Presidente municipal de Navolato, Jorge Rosario Bojórquez Berrelleza, presentó el Segundo Informe de Labores de su administración. El balance abarcó desde los servicios públicos y la atención directa a las comunidades hasta el impulso a las actividades productivas del municipio. Bojórquez Berrelleza, señaló que los resultados alcanzados refuerzan el compromiso de atender las necesidades de cada localidad. “No venimos a conformarnos con lo que hemos logrado. Cada avance nos compromete más. Cada problema que resolvemos nos recuerda que todavía hay mucho por hacer. Cada familia que nos abre las puertas de su casa nos recuerda por qué estamos aquí”, dijo el alcalde. Bojórquez Berrelleza comentó que las jornadas ciudadanas surgieron del compromiso de recorrer las comunidades y atender directamente los problemas que plantean sus habitantes. “Cuando una persona toca la puerta del gobierno, no está pidiendo un favor, está ejerciendo un derecho”, subrayó.

Al concluir su mensaje, el presidente municipal reconoció a las y los habitantes como la verdadera fuerza de Navolato. “El futuro se construye, y nosotros lo estamos construyendo hoy”, expresó. Por su parte, el secretario de agricultura y ganadería, Ismael Bello Esquivel, que estuvo presente en el acto en representación del Gobierno de Sinaloa, reconoció el trabajo del alcalde en favor de las familias navolatenses. Destacó que la rendición de cuentas permite evaluar lo realizado e identificar los retos que aún requieren atención.

“Hablar de Navolato es hablar de agricultura”, dijo Bello Esquivel al referirse a la importancia del municipio en la producción de alimentos y la generación de empleos. En nombre del Gobierno del Estado, reiteró el compromiso de mantener la coordinación con el Ayuntamiento y compartir responsabilidades para atender las necesidades de la población. En materia de obra pública, el informe registró 48 obras de impacto social en beneficio de 24 mil 571 habitantes, con una inversión superior a 59 millones de pesos. Los trabajos incluyeron pavimentación, alumbrado, agua potable, drenaje, alcantarillado y mejoras en infraestructura urbana y espacios deportivos. Para mejorar la iluminación de calles y espacios públicos, el Ayuntamiento reparó 9 mil 422 lámparas e instaló 2 mil 181 luminarias LED. Además, recolectó más de 38 mil toneladas de residuos y realizó labores de limpieza, poda y mantenimiento de áreas verdes.