Alcalde de Navolato presentará su Segundo Informe de Gobierno en Cabildo y hará evento público en noviembre

El Presidente Municipal de Navolato, Jorge Rosario Bojórquez Berrelleza, presentará este viernes 23 de octubre su Segundo Informe de Gobierno ante el Cabildo y contempla realizar un evento público el próximo 6 de noviembre para dar a conocer los resultados de la administración municipal.

Informó que la fecha del evento para la población está prevista de manera tentativa, mientras que la presentación ante los regidores se realizará este día a las 13:00 horas.

“Hoy vamos a presentar en Cabildo, a la una, el Segundo Informe. Ya el evento oficial para toda la población está tentativamente para el 6 de noviembre”, declaró.

El Alcalde explicó que el documento concentra las acciones realizadas durante el segundo año de gobierno, principalmente en educación, cultura, servicios públicos, deporte e infraestructura.

Señaló que las obras y programas municipales se han enfocado en atender las necesidades de las familias de Navolato y mejorar su calidad de vida.

“Principalmente en los pilares que es (...) la educación, es la cultura, (...) los servicios públicos, principalmente, y mucho en desarrollo deportivo también en nuestro municipio, en áreas, en la infraestructura, en diferentes tipos de enfoque familiar, enfoque a los navolatenses, para ir mejorando la calidad de la vida de los navolatenses”.