$!Alcalde llama a recobrar el orgullo ‘culichi’ en aniversario 494 de Culiacán

“Te puedo decir que lo que va de la agenda ha sido una agenda aceptada, ha habido participación ciudadana y lo hemos visto en los diferentes las diferentes exposiciones de estas naturalezas”, expresó.

El Presidente Municipal destacó que la agenda conmemorativa que incluyó exposiciones artísticas, presentaciones en el Teatro Pablo de Villavicencio, actividades en Catedral y el Paso del Ángel, contaron con una importante participación ciudadana.

En medio de la crisis de violencia que atraviesa la capital sinaloense, el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, llamó a la ciudadanía a “recobrar el orgullo de ser culichi” durante las actividades culturales organizadas por el aniversario 494 de la ciudad.

Gámez Mendívil subrayó la importancia de mantener vivas las tradiciones y valores de la ciudad, al señalar que estos son los que permitirán superar la actual situación de inseguridad.

“Es importante que recobremos nuestro orgullo, el orgullo de ser un culichi, con todas las riquezas y los verdaderos valores que son los que nos van a permitir salir adelante de esta situación”, remarcó.

Desde hace poco más de un año, Sinaloa atraviesa una crisis de seguridad derivada de pugnas internas del crimen organizado, con Culiacán como epicentro de los hechos de violencia que han golpeado la vida social y económica de la capital.

En 2024, los festejos por el aniversario de Culiacán coincidieron con el inicio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa, lo que llevó al Ayuntamiento a cancelar las celebraciones y redirigir el presupuesto para apoyar a comerciantes afectados por la caída en ventas.

Un año después, la administración municipal decidió retomar las actividades artísticas y culturales, incorporando la participación de comerciantes locales como medida de reactivación económica.

Sin embargo, la programación se limitó a horarios hasta las 20:00 horas para reducir riesgos ante la violencia, y se descartó el tradicional evento masivo nocturno que solía contar con la presentación de un artista invitado.