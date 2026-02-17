Alcalde revisará acompañamiento en posible denuncia tras vandalismo en edificio del STASAC

El Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, informó que el Ayuntamiento no cuenta con información sobre las pintas registradas en el edificio del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, donde se lanzaron amenazas dirigidas a sindicalizados en el contexto de una votación interna.

Señaló que se revisará el caso y que, en su caso, corresponderá a los propietarios del inmueble determinar si se interpone una denuncia formal ante las autoridades competentes.

“No tenemos información sobre estas pintas. Vamos a revisar si hay algún tema que se tenga que denunciar por parte, de este caso, de los dueños de la infraestructura del sindicato, y les voy a dar seguimiento al caso”, declaró.

Las pintas fueron localizadas en el edificio sindical y contenían mensajes de advertencia dirigidos a trabajadores agremiados, lo que generó inquietud en torno al proceso interno de votación.

Hasta el momento, no se ha informado de personas detenidas ni de una investigación formal abierta por estos hechos.

Gámez Mendívil destacó que durante los cuatro años de su administración no se han presentado conflictos laborales con el sindicato y que la relación institucional se ha mantenido en el marco del diálogo y los acuerdos.

“Nosotros tenemos la apertura siempre y la visión y el compromiso de ayudar al trabajador y a la trabajadora del Ayuntamiento de Culiacán y en ese mismo sentido, sabiendo cuál es el espíritu de un sindicato es que en lo recorrido en hasta estos cuatro años como administración, no hemos tenido ninguna dificultad, al contrario, siempre lo que hemos tenido han sido encuentros de diálogo, de acuerdos con el sindicato y ahí están los testimonios que hablan de estos mismos”, expresó.

Subrayó que en este periodo no se ha registrado ningún emplazamiento a huelga, lo que, dijo, refleja el cumplimiento de los compromisos establecidos en los pliegos petitorios anuales.

“En los cuatro años no hemos tenido ningún emplazamiento a huelga, lo que supone en el estricto sentido jurídico que todo lo que viene en ese pliego petitorio o en ese compromiso anual para los derechos de las trabajadoras y trabajadores se ha respetado de manera o acorde a lo que marca la legalidad”, afirmó.

El Presidente Municipal reiteró que dará seguimiento al caso de vandalismo y que, en caso de proceder, se actuará conforme a derecho, mientras se mantiene la comunicación institucional con la dirigencia sindical y los trabajadores del Ayuntamiento.

Las pintas que amenazaban a la plantilla laboral sindicalizada del ayuntamiento de Culiacán aparecieron la madrugada del 13 de febrero, día de la elección que fue ganada por Homar Salas Gastelúm.