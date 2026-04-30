$!Alcaldes de Sinaloa expresan respaldo al Gobernador Rocha Moya

Un total de 18 de los 20 presidentes municipales de Sinaloa difundieron un posicionamiento conjunto para manifestar su apoyo al Gobernador Rubén Rocha Moya, luego de los señalamientos emitidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En el documento, los alcaldes sostienen que ninguna acusación debe situarse por encima de las instituciones mexicanas ni del respeto al debido proceso.

Asimismo, remarcan que, conforme a lo señalado por la Fiscalía General de la República, la solicitud proveniente de Estados Unidos no estaría acompañada de pruebas suficientes.

Los firmantes también exhortaron a mantener prudencia en el ámbito político y evitar la construcción de juicios anticipados que vulneren la presunción de inocencia y el Estado de derecho.