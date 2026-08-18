$!Alcaldesa Ana Miriam Ramos abandera a delegación Culiacán rumbo a la Paralimpiada Conade 2026

CULIACÁN._ Con un mensaje de confianza y reconocimiento a su esfuerzo, la Alcaldesa Ana Miriam Ramos Villarreal encabezó el abanderamiento de la delegación Culiacán que participará en la etapa estatal de la Paralimpiada Nacional Conade 2026, integrada por 56 deportistas y 12 entrenadores que buscarán poner en alto el nombre del municipio.

Durante la ceremonia, los paratletas recibieron de manera simbólica el banderín de Culiacán, como representación del Municipio que defenderán en las distintas pruebas de esta etapa, a desarrollarse los días 18 y 19 de agosto en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento del ISDE.

Además, cada uno de ellos recibió por parte del Ayuntamiento uniforme de competencia consistente de pants completo y mochila.

Ramos Villarreal destacó el crecimiento que ha tenido la participación de deportistas de Culiacán y recordó que durante la etapa estatal de 2025 la delegación municipal consiguió el tercer lugar general con 81 medallas.

Señaló que este año se busca avanzar aún más, ampliando las oportunidades para las y los paratletas y fortaleciendo el deporte adaptado como una vía de inclusión, desarrollo y transformación.

“Quiero decirles algo, Culiacán cree en ustedes. El año pasado nuestra delegación consiguió el tercer lugar general del Estado con 81 medallas. Este año damos un paso más, nuestra delegación crece, porque estamos ampliando las oportunidades y fortaleciendo el deporte adaptado como una verdadera vía de inclusión, desarrollo y transformación”, expresó.

Asimismo, señaló que desde el Ayuntamiento de Culiacán se continuará fortaleciendo el deporte adaptado como una vía de inclusión y generación de oportunidades.

En este sentido, destacó que este crecimiento también se construye desde las primeras etapas de formación.

Actualmente, las escuelitas de iniciación de deporte adaptado cuentan con 81 niñas y niños, quienes encuentran en la actividad física un espacio para desarrollar sus capacidades y talento.

El director del Deporte Adaptado, Jorge Benjamín González Sauceda, reconoció el trabajo que las y los atletas han realizado para llegar a esta etapa y destacó también la participación de sus familias y entrenadores durante su preparación.

“Ver a esta delegación reunida nos llena de una energía inmensa y de una gran certeza: que el deporte en Culiacán es fuerte, es inclusivo y no tiene barreras. Hoy reciben la bandera de nuestro Municipio; al portarla recuerden que representa el ímpetu, la garra, el talento y la alegría que nos caracteriza”, manifestó.

A nombre de los integrantes de la delegación, el paratleta de talla baja Luis Javier Pinto agradeció el respaldo recibido y reconoció especialmente la labor de quienes los acompañan diariamente durante sus entrenamientos.

“En nombre de todos los atletas que van a representar a Culiacán, quiero decirles que nos comprometemos a dar el mayor resultado, a conseguir todas las medallas y a poner el nombre de Culiacán en alto y a hacer historia”, expresó.

La delegación culiacanense competirá en las disciplinas de paratletismo, con pruebas de pista y campo; para natación, básquetbol sobre silla de ruedas y golbol.

Como antecedente, en la etapa estatal de 2025 Culiacán participó con 52 deportistas y consiguió el tercer lugar del medallero, al obtener 81 preseas: 44 de oro, 24 de plata y 13 de bronce.

Además, durante la Paralimpiada Nacional 2025, 25 deportistas de Culiacán representaron a Sinaloa y aportaron 30 medallas al Estado, de las cuales 10 fueron de oro, 11 de plata y nueve de bronce.

Entre los resultados destacados se encuentran los de Paola Leal, Carlos Mauricio Ramírez, Daniel Bátiz y Jorge Vidales en disciplinas como para atletismo, para natación y para ciclismo.

Con este abanderamiento, el Gobierno Municipal refrendó su respaldo a las y los paratletas que representan a Culiacán, reconociendo no solo los resultados deportivos, sino el esfuerzo, la constancia y la dedicación que los han llevado a competir en escenarios estatales, nacionales e internacionales.