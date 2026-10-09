Alcaldesa Ana Miriam Ramos llama a la población de Culiacán a protegerse ante efectos del huracán Simon

CULIACÁN._ La Presidenta Municipal de Culiacán Ana Miriam Ramos Villarreal hizo un llamado a la población a mantenerse informada y tomar precauciones ante el desarrollo del huracán Simon.

Lo anterior, lo expresó al iniciar la Jornada de Salud y Servicios del Sistema DIF Bienestar Culiacán, en la Colonia Independencia.

Ramos Villarreal indicó que esta mañana, a través del banderazo de acciones preventivas encabezado por Protección Civil, en coordinación con los tres órdenes de Gobierno, se puso en marcha el protocolo para atender las zonas de riesgo y brindar auxilio a la población en caso de que el fenómeno natural avance hacia el Municipio.

“Para darles a conocer a ustedes, ciudadanos, que el Ayuntamiento de Culiacán, su Gobierno, está preparado para recibir este tipo de fenómenos meteorológicos y entrar en auxilio de la población”, indicó.

En este sentido, puntualizó que todas las áreas del Gobierno Municipal, la Sedena y la Guardia Nacional se encuentran coordinadas para atender futuras eventualidades.

Resaltó que, ante la contingencia, se mantiene un monitoreo constante del fenómeno en coordinación con Protección Civil del Estado, con reportes de su ubicación cada hora.

De igual forma, mantiene comunicación con los mandos de Marina, cuyos elementos se encuentran desplegados en las zonas de playa del Municipio, como Cospita y La Guadalupana, donde en días pasados se brindó atención a los habitantes ante el fuerte oleaje derivado del fenómeno de mar de fondo.

La Presidenta Municipal compartió que, ante una emergencia, el Ayuntamiento de Culiacán y el Sistema DIF Bienestar estarán presentes, por lo que también invitó a la ciudadanía a evitar salir de sus casas durante el paso de las lluvias.