$!Alcaldesa de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, encabeza entrega sillas de ruedas

El Gobierno de Culiacán, a través de la Alcaldesa Ana Miriam Ramos Villarreal, entregó 20 sillas de ruedas, con lo cual se da respuesta a las gestiones ciudadanas para apoyar a la población. Esta acción se enmarca en el seguimiento a las peticiones ciudadanas realizadas durante las Jornadas de Salud y Servicios, eventos que acercan los servicios municipales directamente a las comunidades. La Alcaldesa Ramos Villarreal señaló que estas entregas demuestran la cercanía del Gobierno con la población.





El Sistema DIF Bienestar Culiacán realiza este tipo de entregas mensualmente, como parte de un programa que incluye también apoyos alimentarios, consultas médicas y atención nutricional. Estos servicios buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes y están disponibles en las unidades DIF, así como durante las jornadas semanales que recorren colonias y comunidades de las 16 sindicaturas del Municipio. Ana Miriam Ramos Villarreal reiteró que la entrega de sillas de ruedas es un ejercicio mensual.





“Mes con mes hacemos este ejercicio de entrega de sillas de ruedas”, expresó. Juan Guadalupe Pimentel Valdez, director del Sistema DIF Bienestar Culiacán, indicó que, en atención a la encomienda de la Alcaldesa, se da seguimiento directo a las gestiones ciudadanas. “Vamos a seguir visitándolos en sus casas; esto no se queda aquí con esta entrega de sillas de ruedas”, puntualizó.