Culiacán
|
Programa

Alcaldesa de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, encabeza entrega sillas de ruedas

Los apoyos forman parte del seguimiento a gestiones ciudadanas durante Jornadas de Salud y Servicios; el Sistema DIF mantiene este programa de forma mensual en sus unidades
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
20/10/2026 16:28
20/10/2026 16:28

El Gobierno de Culiacán, a través de la Alcaldesa Ana Miriam Ramos Villarreal, entregó 20 sillas de ruedas, con lo cual se da respuesta a las gestiones ciudadanas para apoyar a la población.

Esta acción se enmarca en el seguimiento a las peticiones ciudadanas realizadas durante las Jornadas de Salud y Servicios, eventos que acercan los servicios municipales directamente a las comunidades.

La Alcaldesa Ramos Villarreal señaló que estas entregas demuestran la cercanía del Gobierno con la población.

  • $!Alcaldesa de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, encabeza entrega sillas de ruedas
  • $!Alcaldesa de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, encabeza entrega sillas de ruedas

El Sistema DIF Bienestar Culiacán realiza este tipo de entregas mensualmente, como parte de un programa que incluye también apoyos alimentarios, consultas médicas y atención nutricional.

Estos servicios buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes y están disponibles en las unidades DIF, así como durante las jornadas semanales que recorren colonias y comunidades de las 16 sindicaturas del Municipio.

Ana Miriam Ramos Villarreal reiteró que la entrega de sillas de ruedas es un ejercicio mensual.

  • $!Alcaldesa de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, encabeza entrega sillas de ruedas
  • $!Alcaldesa de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, encabeza entrega sillas de ruedas

“Mes con mes hacemos este ejercicio de entrega de sillas de ruedas”, expresó.

Juan Guadalupe Pimentel Valdez, director del Sistema DIF Bienestar Culiacán, indicó que, en atención a la encomienda de la Alcaldesa, se da seguimiento directo a las gestiones ciudadanas.

“Vamos a seguir visitándolos en sus casas; esto no se queda aquí con esta entrega de sillas de ruedas”, puntualizó.

$!Alcaldesa de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, encabeza entrega sillas de ruedas

Ramos Villarreal informó que esta semana se realizará una Jornada de Paz en coordinación con los gobiernos federal, estatal y municipal, en beneficio de los habitantes de la Colonia Esthela Ortiz y sus alrededores.

La Alcaldesa reiteró a las personas beneficiarias que tienen las puertas abiertas del Sistema DIF Bienestar Culiacán y del Ayuntamiento para atender sus peticiones.

#Gobierno de Culiacán
#Apoyos
#Entrega
#Alcaldesa
#Silla de Ruedas
#Ana Miriam Ramos Villarreal
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube