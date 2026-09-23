$!Alcaldesa de Culiacán entrega apoyos a mujeres en comunidad de Oso Viejo

CULIACÁN._ La Presidenta Municipal de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, entregó un apoyo por 72 mil pesos al grupo Mujeres Unidas de Oso Viejo en la comunidad perteneciente a la sindicatura de Quilá.
Durante el encuentro con las 12 emprendedoras beneficiarias, Ramos Villarreal resaltó que el programa Mujeres Emprendedoras por el Bienestar, creado por el Gobierno Municipal en 2022, ha sido reconocido a nivel federal por su baja tasa de morosidad, lo que ha permitido continuar apoyando a miles de mujeres de todo el Municipio.
“Venimos a escucharlas, a saber qué más necesitan; nos llevamos gestiones”, indicó al explicar que este programa lo mismo va a colonias que a comunidades.
En un comunicado, se informó que la Presidenta Municipal refrendó a las mujeres, en su mayoría jefas de familia, que actualmente es tiempo de mujeres, lo que se demuestra a través del liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la Gobernadora Graciela Domínguez, su gestión al frente del Ayuntamiento y la que realizan todas diariamente a través de sus emprendimientos y negocios.
La señora Briseida Berenice agradeció el impulso que ha mantenido la Alcaldesa con la entrega de recursos para las mujeres beneficiarias del programa Mujeres Emprendedoras por el Bienestar.
La también madre de familia aseguró que dicho recurso será destinado a la compra de mercancía.
En este sentido, Rosalina Sánchez, propietaria de un abarrote de la comunidad, compartió que utilizará el dinero para surtir productos y reparar la fachada del establecimiento.
Ramos Villarreal reiteró que desde el inicio del programa, en 2022, a la fecha se registran 7 mil 700 mujeres beneficiadas y, en el transcurso de este 2026, son mil 600 mujeres inscritas.
“Esto nos dice dos cosas: hemos tenido la felicitación por parte de la institución financiera que nos apoya con estos financiamientos, porque el índice de morosidad no llega al 1 por ciento”, precisó.
La lectura de estos datos, dijo, revela que el dinero está llegando a la gente que lo necesita y que le está siendo de utilidad.
Ramos Villarreal recordó que dicho esquema de financiamiento está presente en las 16 sindicaturas y la zona urbana, y las mujeres interesadas pueden acercarse a las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal, ubicadas en Avenida Álvaro Obregón y Bulevar Gabriel Leyva Solano.
El programa Mujeres Emprendedoras por el Bienestar registra una dispersión acumulada de 161 millones de pesos, con una inversión de 15 millones de pesos por parte del Ayuntamiento de Culiacán.