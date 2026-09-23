$!Alcaldesa de Culiacán entrega apoyos a mujeres en comunidad de Oso Viejo

CULIACÁN._ La Presidenta Municipal de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, entregó un apoyo por 72 mil pesos al grupo Mujeres Unidas de Oso Viejo en la comunidad perteneciente a la sindicatura de Quilá.

Durante el encuentro con las 12 emprendedoras beneficiarias, Ramos Villarreal resaltó que el programa Mujeres Emprendedoras por el Bienestar, creado por el Gobierno Municipal en 2022, ha sido reconocido a nivel federal por su baja tasa de morosidad, lo que ha permitido continuar apoyando a miles de mujeres de todo el Municipio.

“Venimos a escucharlas, a saber qué más necesitan; nos llevamos gestiones”, indicó al explicar que este programa lo mismo va a colonias que a comunidades.

En un comunicado, se informó que la Presidenta Municipal refrendó a las mujeres, en su mayoría jefas de familia, que actualmente es tiempo de mujeres, lo que se demuestra a través del liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la Gobernadora Graciela Domínguez, su gestión al frente del Ayuntamiento y la que realizan todas diariamente a través de sus emprendimientos y negocios.