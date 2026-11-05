$!Alcaldesa de Culiacán entrega más apoyos del programa Mujeres Emprendedoras por el Bienestar

CULIACÁN._ La Alcaldesa de Culiacán Ana Miriam Ramos Villarreal sostuvo un encuentro en el Fraccionamiento Chulavista con el grupo “Creadoras de Sueños”, integradas por beneficiarias de un crédito por 176 mil pesos. Se trata del tercer ciclo consecutivo del programa Mujeres Emprendedoras por el Bienestar, informó el Gobierno Municipal en un comunicado.

En su mensaje a las 14 beneficiarias que integran el grupo, la Presidenta Municipal expresó que las mujeres, en su mayoría jefas de familia, tienen una sola misión: sacar adelante a sus hijos, su hogar y su familia. “Es por eso que con nosotros es la tercera vez que solicitan este crédito, Mujeres Emprendedoras por el Bienestar”, reiteró. Resaltó que los buenos resultados de dicho programa se deben, en parte, al bajo porcentaje de morosidad y a la baja tasa de interés, factores que han permitido apoyar a casi 8 mil mujeres en todo el Municipio.

En representación de las beneficiarias, la señora Norma Elizabeth Esparza Elíseo, propietaria de un negocio de birriería y tacos de camarón ubicado sobre el Bulevar Las Torres, agradeció el apoyo recibido para ella y sus compañeras. “Está muy bien porque es un apoyo para las mujeres emprendedoras y para los negocios pequeños”, indicó la emprendedora.