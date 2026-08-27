Alcaldesa de Culiacán evade cuestionamientos sobre rumor de su salida del cargo

La Alcaldesa interina de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, evadió los cuestionamientos de la prensa sobre el rumor de su posible salida del Ayuntamiento, para dejarle el cargo al Diputado federal con licencia, Jesús Ibarra Ramos.

“Creo que las especulaciones no nos sirven en estos momentos en la situación en la que nos encontramos”, respondió.

La Presidenta Municipal afirmó que desde que asumió el cargo ha mantenido una agenda de trabajo en colonias, comercios y programas municipales, por lo que descartó que los rumores estén distrayendo a la administración, y mencionó como ejemplo la entrega de obras en la Colonia 16 de Septiembre, así como los programas de apoyo a mujeres emprendedoras y pequeñas y medianas empresas.

La versión sobre un posible relevo en la Alcaldía surgió en medio de una nueva etapa política para Sinaloa.

Juan de Dios Gámez Mendívil permanece con licencia de su cargo, tras la investigación que la Fiscalía General de la República mantiene por presuntos nexos con ‘Los Chapitos’, señalamientos que provienen del Gobierno de Estados Unidos de América, y, hasta ahora, no existe una notificación pública sobre su regreso.

En una situación similar a la del Gobierno estatal, su eventual reincorporación tendría que partir de una decisión del propio funcionario y de la notificación correspondiente al Cabildo de Culiacán.

Sobre este punto, Ramos Villarreal sostuvo que la licencia de Gámez Mendívil fue una decisión personal y que será él quien determine si modifica su situación.

“Entendemos que él toma la decisión de presentar esta licencia para llevar el proceso que tiene por parte de Fiscalía, ser congruente en esta investigación que entiendo al día de hoy sigue todavía inconclusa”, expresó.

Agregó que mientras Gámez Mendívil no decida cambiar el estatus de su licencia, el Ayuntamiento continuará bajo su conducción provisional.

El tema ocurre además apenas dos días después de que el Congreso del Estado designó a Graciela Domínguez Nava como Gobernadora interina de Sinaloa, luego de la licencia por tiempo indefinido solicitada por Rubén Rocha Moya.

Domínguez Nava asumió el cargo el 25 de agosto con 31 votos a favor y seis en contra, y permanecerá al frente del Ejecutivo estatal durante el resto del periodo constitucional.

Ramos Villarreal aseguró que ya tuvo acercamiento con Domínguez y que existe disposición del Ayuntamiento para trabajar de manera coordinada con la nueva administración estatal, particularmente en materia de seguridad.

“Desde el día número uno que nos acompañó en mesa de seguridad, tuve la oportunidad de saludarla, de reiterarle nuestro compromiso, nuestra disponibilidad como Ayuntamiento, de seguir trabajando en equipo”, comentó.