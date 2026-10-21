Alcaldesa de Culiacán no se registró para competir por la coordinación municipal de Morena

Ana Miriam Ramos Villarreal, Presidenta Municipal de Culiacán, informó que no se registró en el proceso interno de Morena para la coordinación municipal en la capital sinaloense.

Aseguró que está concentrada en cumplir con la responsabilidad que le encomendó el Cabildo hace más de cinco meses, luego de la solicitud de licencia temporal de Juan de Dios Gámez Mendívil.

“Al menos yo, estoy enfocada desde el día uno en que el Cabildo me dio esta encomienda, esta responsabilidad, pues en eso, en sacarla adelante, en seguir trabajando, no me registré”.

Sobre sus aspiraciones políticas de cara a las elecciones de 2027, Ramos Villarreal reiteró que su prioridad es continuar al frente de la administración municipal.

“Estamos muy enfocados en seguir trabajando para la gente, como lo hemos venido haciendo”, declaró.

Asimismo, descartó que funcionarios municipales hayan solicitado licencias a sus cargos para participar en algún proceso político.

“Al día de hoy, no, al día de hoy que yo tenga conocimiento funcionarios del municipio, no han solicitado”, afirmó.

El proceso de registro concluyó el pasado domingo 18 de septiembre, con un registro público de cinco aspirantes: María Teresa Guerra Ochoa, Serapio Vargas Ramírez, Jesús Ibarra Ramos, Merary Villegas y Alonso Ramírez Reyes, quienes comparten la intención de convertirse en eventual candidato o candidata a la Alcaldía en 2027.

Manifestó su respeto hacia los militantes de Morena que decidieron participar en el proceso interno para buscar la coordinación municipal.

“Mis respetos para ellos, todos pueden o todos tenemos la oportunidad si así por convicciones personales lo decidimos en algún momento aspirar”, expresó.

También señaló que corresponderá a cada participante dar a conocer sus propuestas y las acciones que pretende impulsar ante la ciudadanía.

“Creo, serán pues ya cada uno de ellos quienes lleven a cabo cada una de sus acciones o que den a conocer a la ciudadanía, pues cuál es cada una de las acciones que trabajan”.