$!Alcaldesa de Culiacán otorga distintivo Nafin a empresa dedicada a la fabricación de bolsas impresas

CULIACÁN._ La Alcaldesa de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, otorgó el distintivo Nafin a la empresa familiar Bolsas Impresas Miner, con el que accederá a financiamiento para la adquisición de equipo. Durante un recorrido por la empresa, recordó que el esquema de financiamiento impulsado por el Gobierno de Culiacán, a través del programa Impulso Nafin de Banca Afirme, está dirigido a los pequeños y medianos empresarios del municipio y mantiene su dinamismo en un esfuerzo por fortalecer la economía local. De acuerdo con un comunicado, Ana Miriam Ramos Villarreal, refrendó que desde el Ayuntamiento de Culiacán se dispone de programas de financiamiento dirigidos a emprendedores, comerciantes y MiPymes.

“Es una empresa familiar dedicada a la elaboración de bolsas para venta a los comercios. Vemos que tienen una gran variedad de clientes locales y foráneos”, detalló. Ramos Villarreal puntualizó que el crédito será utilizado para la adquisición de una nueva máquina impresora, lo que le permitirá mantener la producción. Reiteró que una de las ventajas que brinda el presente esquema de financiamiento es que el cliente no compromete su patrimonio para recibir el recurso, a 60 meses y con una tasa fija preferencial.

El gerente de Bolsas Impresas Miner, Luis Felipe Partida Aldana, detalló que la familia se encarga de la elaboración de bolsas impresas de plástico y celofán biodegradables, con grado alimenticio. El representante de la empresa sostuvo que actualmente su mercado se encuentra en la capital sinaloense y en la región noroeste. “Agradecidos y ojalá se nos permita seguir creciendo”, expresó. Partida Aldana afirmó que, en un principio, se buscaba un crédito de la banca privada y que, a través de ellos, recibieron orientación para solicitar el crédito Impulso Nafin.