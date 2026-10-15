$!Alcaldesa de Culiacán participa en la Reunión Nacional de Municipios Prioritarios

MÉXICO._ La Presidenta Municipal, Ana Miriam Ramos Villarreal participó en la Reunión de las y los Presidentes Municipales de Municipios Prioritarios, convocada por la Secretaría de Gobernación para dar seguimiento a las acciones de construcción de paz en el País y para fortalecer las estrategias de seguridad y atención social en la capital sinaloense. Durante el encuentro, la alcaldesa tuvo oportunidad de saludar y dialogar brevemente con la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; la Secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya; el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Rommel Pacheco Marrufo, así como con otros funcionarios federales.





En un comunicado del Gobierno Municipal, se indicó que Ramos Villarreal comentó que este encuentro fue una oportunidad para evaluar metas, intercambiar experiencias y reforzar el trabajo para los próximos meses. En su intervención, la Secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, destacó la importancia de reconocerse como un gran equipo conformado por las y los presidentes municipales y los responsables de cada programa federal. “Debemos seguir coordinados con un objetivo claro: conseguir el bienestar de la gente, demostrando que ser el Gobierno de la Cuarta Transformación ‘por el pueblo, para el pueblo y con el pueblo’ es una acción de todos los días”, afirmó la funcionaria federal.







La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, coincidió en que la reunión permite consolidar el trabajo conjunto y destacar que los municipios son el espacio donde se materializan las políticas públicas. Subrayó que el éxito de la estrategia depende de la capacidad de las y los presidentes municipales para aterrizar los programas en sus comunidades, con cercanía, escucha y trabajo permanente con la ciudadanía. En este contexto, Culiacán fue reconocido a nivel federal por mantener una coordinación eficiente y productiva para desarrollar programas dirigidos a atender las causas de la violencia. Como ejemplo de estos resultados, la capital sinaloense ocupa el primer lugar nacional en la cantidad de jóvenes atendidos y apoyados mediante el programa Las y Los Jóvenes Unen al Barrio. Beatriz Adriana Olivares Pinal, titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, agradeció a la Alcaldesa el respaldo brindado para impulsar este programa, que promueve la atención y participación de las juventudes como parte de las estrategias de prevención.



