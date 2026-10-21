Alcaldesa de Culiacán presentará segundo Informe ante Cabildo; analizan evento público

Será durante la próxima semana que Ana Miriam Ramos Villarreal, Presidenta Municipal provisional de Culiacán presente ante Cabildo el Segundo Informe de Labores de la administración municipal encabezada por Juan de Dios Gámez Mendívil.

Ramos Villarreal informó que la presentación se realizará lunes o martes, conforme lo marca la ley.

“Lo presentaremos la próxima semana, todavía no estamos bien definidos si sería lunes o martes, pero sería uno de esos dos días, lo presentaremos pues ante ante Cabildo, que es lo que nos marca la ley”.

Por el momento, evitó confirmar o negar si realizarían un evento público para presentar este informe,

“Independientemente si existe o no un evento público, lo que la ley marca es que ante Cabildo se tiene que presentar en el primer cabildo del mes de octubre y así lo hará”, reiteró.

Señaló que el informe incluirá las acciones realizadas durante la administración en materia de pavimentación, servicios públicos, infraestructura hidráulica y actividades deportivas.

Entre las obras que destacó están las tres nuevas plantas potabilizadoras, además de eventos como el Mundialito y la carrera Flash Night.

“Son eventos que bueno, el Ayuntamiento siempre ha estado ocupado en seguir atendiendo todas estas cuestiones que la sociedad nos requiere, en los servicios públicos, en las tres nuevas plantas potabilizadoras que se hicieron en esta administración”.

Ramos Villarreal tiene más de cinco meses encabezando el Gobierno municipal de Culiacán después de que Juan de Dios Gámez Mendívil solicitara licencia temporal a la Presidencia Municipal el pasado 1 de mayo, para no entorpecer las investigaciones que la Fiscalía General de la República mantiene tras el señalamiento del Gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Los señalamientos se hicieron públicos el 29 de abril y también involucraron al Gobernador Rubén Rocha Moya y a otros funcionarios sinaloenses.

Ese mismo 1 de mayo, el Cabildo designó a Ramos Villarreal, quien se desempeñaba como Síndica Procuradora, como Presidenta Municipal provisional.