Alcaldesa de Culiacán respalda a Graciela Domínguez como Gobernadora de Sinaloa; llama a trabajar por la paz

La Presidenta Municipal de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, respaldó a Graciela Domínguez Nava tras ser designada Gobernadora interina de Sinaloa y aseguró que desde la capital del Estado existe disposición para trabajar en conjunto por la paz.

A través de un mensaje en redes sociales, Ramos Villarreal señaló que Culiacán está dispuesto a coordinarse con el Gobierno estatal en este nuevo periodo.

“Saludo y deseo el mayor de los éxitos a la Gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava; desde Culiacán, estamos listos para trabajar en equipo con su administración”, expresó.

La Alcaldesa también planteó que uno de los objetivos debe ser avanzar hacia la paz y el bienestar de la población.

“Se requiere fortalecer la unidad para lograr la paz y el bienestar de la gente, como se lo ha propuesto nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ¡Hagámoslo juntas y juntos!”, agregó.

La postura de Ramos Villarreal se da luego de una semana de cambios en la Gubernatura de Sinaloa.

Rubén Rocha Moya regresó al cargo el viernes 21 de agosto, después de 112 días separado de sus funciones, pero poco más de un día después solicitó una nueva licencia, esta vez por tiempo indefinido.

El Congreso del Estado aprobó la solicitud y este martes 25 de agosto designó a Graciela Domínguez Nava como Gobernadora interina.

El regreso de Rocha Moya ocurrió en medio de cuestionamientos políticos tanto de Morena nacional, la Secretaria de Gobernación y la bancada de Morena en el Congreso de la Unión.

Además, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no respaldó públicamente su reincorporación.

La Mandataria dijo que se trató de una decisión personal y que se enteró del regreso a través de una publicación de Rocha Moya.

Con la nueva licencia, Sheinbaum Pardo señaló que correspondía al Congreso de Sinaloa definir quién asumiría de manera interina la Gubernatura hasta el cambio de Gobierno en 2027.