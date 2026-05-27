$!Alcaldesa de Culiacán se reúne con nueva dirigente del Stacac

La Presidenta Municipal interina de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal informó que sostuvo una reunión con Ana Cecilia Carrillo, recientemente designada secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, tras el asesinato de Olmes Homar Salas Gastélum, quien había sido electo para encabezar el comité sindical 2026-2029.

Sobre el encuentro con la nueva dirigente sindical, la Alcaldesa señaló que se trató de una reunión institucional y de acercamiento.

“Fue una reunión muy respetuosa, siempre lo hemos manifestado. Nosotros como Ayuntamiento siempre hemos sido muy respetuosos de la vida sindical”, expresó.

Ana Cecilia Carrillo fungía como secretaria de Finanzas dentro del comité encabezado por Homar Salas, quien fue asesinado a balazos el pasado 30 de abril junto con Benjamín Olivares Reyes, secretario de Deportes electo del sindicato.

Tras la toma de protesta del comité sindical realizada el pasado 15 de mayo, los integrantes del sindicato tomaron protesta al día siguiente a Carrillo como nueva secretaria general del Stacac para el periodo 2026-2029, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el cargo.

Ramos Villarreal destacó que gran parte de la fuerza laboral del Ayuntamiento corresponde a trabajadores sindicalizados, con quienes, dijo, se ha mantenido una buena relación de trabajo.