Alcanza PAS el mínimo de afiliados para conservar su registro en Sinaloa

El Partido Sinaloense cumplió con el número mínimo de afiliados requerido para conservar su registro como partido político local, determinó el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES).

Durante una sesión extraordinaria virtual este martes, el Consejo General del IEES aprobó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación electoral para la permanencia del partido.

De acuerdo con la revisión realizada por el organismo electoral, el PAS cuenta con 134 mil 282 registros de afiliación clasificados como válidos, con corte al 6 de agosto de 2026.

La cifra supera ampliamente el mínimo legal de 6 mil 148 afiliados, equivalente al 0.26 por ciento del padrón electoral utilizado en la elección local ordinaria inmediata anterior.

La consejera electoral e integrante de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, Judith Gabriela López Del Rincón, explicó que además del número de militantes, el partido debe acreditar presencia en al menos dos terceras partes de los municipios del estado.

En este caso, el IEES también acreditó que el PAS cumple con la dispersión territorial requerida, al contar con personas afiliadas en cuando menos las dos terceras partes de los municipios de Sinaloa.

Con ello, el partido encabezado por Robespierre Lizárraga Otero cumplió con los requisitos mínimos establecidos para conservar su registro como partido político local.