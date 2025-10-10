Alcanza Sinaloa sensación térmica de 40 grados

Sinaloa experimenta este viernes una sensación térmica promedio de 40 grados, alertó el geofísico Juan Espinosa Luna.

El especialista explicó que la humedad promedio se mantiene entre 50 y 65 por ciento, y por la noche podría superar el 75 a 80 por ciento.

“La sensación térmica de 40 grados en promedio, un índice de UV máximo de 8, pero la piel siente que se quema”, advirtió.

De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional en Sinaloa se espera un ambiente de caluroso a muy caluroso por la tarde con temperaturas máximas que superarán los 40 grados en algunas zonas.

Además, prevé lluvias puntuales fuertes debido a un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México, que en interacción con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica frente a las costas del Pacífico sur.

Esto, indicó el SMN en su pronóstico, podría ocasionar incremento en los ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

Así como un oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura durante el día en la costa sur del Estado.