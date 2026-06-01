Alcanza tasa de informalidad el 37% en empleos locales

La Secretaría de Desarrollo Económico Municipal informó que los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la tasa de informalidad laboral en la ciudad se ha ubicado en un 37 por ciento, cifra que refleja un crecimiento importante de los negocios que operan en el sector informal durante los últimos meses.

Para Janet Faviola Tostado Noriega, Secretaria de Desarrollo Económico Municipal, la realidad a nivel nacional ha sido impulsada por diversos factores, entre los que destacan los cambios en los hábitos de consumo y el auge de las compras en línea.

“De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, pues andamos por ahí en el 37 por ciento de tasas de informalidad en cuanto a los empleos”, señaló Tostado Noriega.

También informó que la necesidad de los negocios de adaptarse a estas nuevas tendencias ha obligado a realizar un rediseño en la estructura del comercio y los servicios locales.

Ante este panorama, la autoridad municipal enfatizó que aquellos negocios que no logren visibilizarse en el entorno digital corren el riesgo de quedar fuera del mercado.

“Hemos visto en los últimos meses un crecimiento importante en los negocios que están en el sector informal”, compartió.

Por ello, se está promoviendo el programa estatal ‘Ruta Digital’, el cual busca ofrecer herramientas para que los comercios diversifiquen sus opciones de venta y mercado.

Como parte de la estrategia para fortalecer al sector formal, la dependencia informó que se han abierto nuevas líneas de capacitación en inteligencia artificial y temas digitales, además de implementar una línea de trabajo con créditos en condiciones favorables para los emprendedores.

Finalmente, las autoridades destacaron que la agenda de gobierno también contempla activaciones sociales para dinamizar la economía local.

Entre estas acciones se mencionó la reciente Feria del Chicharrón y el próximo torneo de pesca deportiva en Cospita, programado para el 14 de junio, el cual incluirá venta y degustación de pescado zarandeado para apoyar a los productores de la zona.