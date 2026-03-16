Alcanza UAS cifra de 720 registrados en el Sistema Nacional de Investigadores

La Universidad Autónoma de Sinaloa pasó de tener 574 investigadores reconocidos en 2024 a un total de 720 en la convocatoria 2025 en el Sistema Nacional de Investigadores de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

Según la doctora Marcela de Jesús Vergara Jiménez, coordinadora general de la Dirección General de Investigación y Posgrado, señaló que, del total de 720, 313 son mujeres y 407 son hombres.

Este avance representa un incremento cercano al 20 por ciento, con 146 nuevos miembros que fortalecen la presencia científica de la universidad.

De cara a la convocatoria 2026, la institución ya impulsa procesos de capacitación para mantener esta tendencia.

El dinamismo también se observa en los proyectos estratégicos de ciencia fundamental y humanística: mientras que en 2024 se aprobaron siete iniciativas, para 2025 la cifra alcanzó los 30 proyectos financiados.

De estos, siete se orientan a la divulgación y transferencia del conocimiento mediante congresos, simposios, talleres y cursos especializados, mientras que los 23 restantes corresponden a investigaciones en distintas áreas del saber.

Entre las líneas que hoy concentran la atención académica destacan la inteligencia artificial aplicada a las ciencias naturales y de la salud, el uso de machine learning, el desarrollo de alimentos funcionales e investigaciones en ciencias del mar y economía.

Vergara Jiménez reveló que la vinculación con el sector productivo también es parte fundamental de esta dinámica.

A través de la Oficina de Transferencia de Tecnología, se busca conectar el conocimiento generado en las aulas con las necesidades sociales y empresariales; actualmente, se desarrollan cinco proyectos en colaboración con instituciones interesadas en soluciones científicas y tecnológicas.

En el ámbito del posgrado, destaca la reciente integración de once nuevos programas al Sistema Nacional de Posgrados.

”Actualmente, la Universidad cuenta con 146 programas, muchos de ellos con orientación profesionalizante, que complementan a los de investigación básica”, señaló.

Este modelo, subrayó, es el motor que impulsa la formación de las nuevas generaciones de científicos.

Desde la perspectiva institucional, la investigación en la Universidad Autónoma de Sinaloa se consolida como uno de los ejes centrales de su desarrollo.

En este escenario, la Universidad mantiene una visión orientada a responder a las demandas sociales y científicas del entorno, fortaleciendo la formación de recursos humanos de alto nivel, la producción de conocimiento y su transferencia hacia los sectores productivos y la sociedad.