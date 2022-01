El Secretario Particular del Gobernador, Alejandro Higuera Osuna, dio positivo a Covid-19, anunció el mandatario estatal Rubén Rocha Moya.

“Ahorita me estoy haciendo la prueba de nuevo cada vez que aparece uno que está cerca de mí, me van a venir matando, me estoy haciendo la prueba, estoy negativo”, afirmó el mandatario estatal.

Explicó el Gobernador que en caso que el Presidente Andrés Manuel López Obrador visite Sinaloa en los próximos días como tenían contemplado, quienes participen tendrán que tomar medidas.

“No solamente tenemos que hacernos las pruebas los que estaríamos en la gira. Juan de Dios, por ejemplo, le toca estar en la gira y se tiene que hacer la prueba, tiene que estar claro de que estamos negativos para no contaminar al Presidente y a la gente que va a venir”, dijo.

Es la segunda ocasión que el Gobernador hace público que se realizó la prueba, la primera vez fue después de que la Fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñónez Estrada, diera positivo a coronavirus.

La Secretaria de Turismo, María del Rosario Torres Noriega; el Secretario de Agricultura, José Jaime Montes Salas; la Secretaria de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez Nava, y el Secretario de Obras Públicas, José Luis Zavala, también dieron positivo.