Alerta Acción Nacional por crisis económica en Sinaloa: denuncian pérdida de 28 mil empleos

El Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Culiacán advirtió que, basados en registros del Seguro Social, en el último año Sinaloa ha perdido cerca de 28 mil empleos y se ha registrado el cierre de más de 4 mil 700 empresas.

Estas cifras revelan una realidad alarmante para la entidad y contradicen los datos oficiales presentados por la administración federal.

El dirigente municipal del PAN, Eduardo Ortiz Hernández, criticó a la actual administración estatal y federal, denunciando una parálisis económica derivada de la violencia.

“Basados en el seguro social en donde hay cerca de 28 mil empleos menos que en Sinaloa a través de de un año para acá y hay más de 4 mil 700 empresas cerradas”, manifestó.

Según el dirigente, el mercado local se ha reducido en aproximadamente un 40 por ciento, debido a que el miedo impide que la ciudadanía realice transacciones comerciales normales o acuda a consumir en negocios locales.

A esta crisis se suma el golpe a los bolsillos por las tarifas eléctricas, calificadas por la dirigencia panista como un robo a despoblado.

El partido informó que ya gestiona cerca de 50 quejas ante la Profeco para ciudadanos afectados por cobros excesivos de la CFE, criticando la falta de un plan de recuperación económica por parte del Gobierno del Estado.

En materia de seguridad, el PAN Municipal comparó la situación de la ciudad a un sitio de guerra.

“Seguimos todavía nosotros temiendo por nuestra vida cada vez que salimos”, declaró.

Señaló que a pesar de los patrullajes militares, los resultados no son palpables, dejando sectores como el restaurantero y los lugares nocturnos devastados.

Además, vinculó el repunte de la violencia a la situación jurídica de funcionarios y políticos locales señalados por la justicia de Estados Unidos, lo que, aseguran, detonó una inestabilidad que el Gobierno no ha podido frenar.

“La gente está cansada de vivir con miedo”, enfatizó.

Ortiz Hernández lamentó que no existan garantías para disfrutar de parques, playas o actividades turísticas.

El PAN reafirmó su compromiso con el gremio periodístico ante los intentos de censura y el debilitamiento de los organismos de transparencia.

Recordó la labor de la panista asegurando que combatirán cualquier intento del Gobierno por acotar el acceso a la información pública.