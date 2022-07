Alerta Diputado sobre posible incremento en el precio de la tortilla; kilo podría alcanzar los $25

En Sinaloa, podría darse un aumento en los insumos para preparar tortillas y, con ello, el posible incremento en el costo del kilo de este alimento, advirtió el Diputado local, Serapio Vargas Ramírez.

De acuerdo con el legislador, el kilo de tortillas podría alcanzar un precio máximo de 25 pesos.

“Los incrementos que se den deben ser proporcionales con el incrementos de los insumos. Nosotros debemos comentar que un grupo de tortilleros nos han dicho que con el incremento que se está anunciando no puede darse un incremento a no más 25 pesos el kilo de tortillas, lo ideal es que no se incremente un solo centavo”, opinó Vargas Ramírez.

Cabe destacar que el aumento no es un hecho, sin embargo, el Diputado señaló la relevancia del tema para tomar acciones inmediatas y evitar el incremento en los precios de las tortillas.

Esta advertencia va dirigida para que la industria de los insumos para preparar tortillas llegue a un acuerdo y no se concrete el incremento.

Señaló que de darse el aumento, se mantendrá la vigilancia con la Procuraduría Federal del Consumidor para que no se den abusos por parte de las tortillerías.

“Si se hacen realidad los anuncios que está haciendo la industria de la harina de maíz, no debe ir más allá de dos pesos el incremento. Yo quiero advertir, y lo digo con toda seriedad, que si el incremento se da de esa manera y que si alguna tortillería incrementa más allá de lo correcto, de lo justo, vamos a tener nosotros una batería de denuncias directas ante Profeco para que si no justifican el incremento proporcional se les clausure la tortillería”, dijo.

El empresario tortillero, Severiano Coronel, que respaldó a Vargas Ramirez, opinó que el aumento de dos pesos en el kilo de tortilla no dejaría ganancias significativas al gremio, pero impactaría levemente las finanzas de los hogares sinaloenses.

“El precio justo sería de dos pesos, ya que quedaríamos ajustados teniendo una utilidad noble, tampoco sería lucrativo, pero con ese precio creo que estaríamos defendiendo a la sociedad y al consumidor”, dijo.

“Un kilo de tortillas tiene 37 tortillas, y el consumo por persona va de 7 a 8 tortillas, entonces ¿qué pasa con esto? El jornalero me compra 5 pesos de tortillas, ¿qué le voy a dar por 5 pesos? Mas que el puro papel”.

El último incremento en el precio de las tortillas fue a finales de 2021, cuando se registró un alza de un peso por kilo, llegando a 23 pesos.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las tortillas de maíz anotaron en noviembre de 2021 su encarecimiento más pronunciado en nueve años.