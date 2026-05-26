Alerta el PAN Culiacán pérdida de empleos y cuestiona alianzas de Movimiento Ciudadano

El comité municipal del Partido Acción Nacional, advirtió sobre el cierre de empresas en Culiacán y criticó los acercamientos del partido Movimiento Ciudadano con el Partido Verde y el Partido del Trabajo.

El presidente del comité municipal, Eduardo Ortiz Hernández, señaló que la ciudad enfrenta una crisis por el cierre de empresas y la pérdida de miles de empleos, situación que ha incrementado el malestar ciudadano junto con los recientes aumentos en tarifas de servicios.

Indicó que este escenario económico se agrava con los niveles de inseguridad que reportan los habitantes de Culiacán, donde la mayoría de la población es desprotegida.

En su posicionamiento, Ortiz Hernández marcó distancia con Movimiento Ciudadano tras la reciente visita a Sinaloa de su dirigente nacional, Jorge Álvarez Máynez.

Consideró contradictorio que MC promueva una agenda distinta y al mismo tiempo plantee ir en coalición con el Verde y el PT, partidos que respaldaron a Morena en los procesos electorales de 2021 y 2024.

Para el PAN municipal, esas alianzas generaron desilusión entre ciudadanos que asistieron al encuentro convocado por MC.

Aseguró que mantendrá una postura crítica frente a las acciones de Gobierno y seguirá señalando las decisiones que, a su juicio, afectan a la economía local y al empleo.

Ortiz Hernández añadió que el PAN seguirá acompañando las movilizaciones ciudadanas que surjan por temas económicos y de servicios, y reiteró que su partido se mantendrá abierto a la rendición de cuentas sobre el uso de recursos en campañas.