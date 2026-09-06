$!Alerta en Culiacán: Arroyos al límite tras intensas lluvias

Personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Culiacán realizó 23 recorridos preventivos el 6 de septiembre de 2026, tras intensas lluvias y fuertes vientos. Atendió vehículos varados, árboles caídos y monitoreó cauces, incluyendo el rescate de una persona en un arroyo.
Estas acciones se llevaron a cabo para reducir riesgos y salvaguardar a la población en diferentes puntos del municipio. La dependencia supervisó arroyos, canales pluviales y vialidades, brindando atención a situaciones que representaban un peligro.
Las lluvias y vientos registrados en la ciudad son un fenómeno recurrente durante la temporada, que a menudo provoca afectaciones en la infraestructura urbana y representa riesgos para la ciudadanía, especialmente en zonas cercanas a cuerpos de agua.
Entre los reportes atendidos se encuentran cuatro vehículos varados en cauces de arroyos, en los sectores de Arboledas, Paseos del Valle y bulevar Benjamín Hill, detalló la Coordinación Municipal de Protección Civil. Uno de estos casos, en avenida Ramón López Velarde y calle Del Temporal, en el fraccionamiento San Luis, implicó el rescate de una persona y el retiro del vehículo a una zona segura.
La dependencia también atendió dos árboles caídos sobre vialidades, en la colonia 21 de Marzo y en el cruce de bulevar Gabriel Leyva Solano y Vicente Guerrero, en la colonia Miguel Alemán. Una palmera caída en el bulevar Dr. Manuel Romero, en la colonia Chapultepec, fue reportada a Parques y Jardines.
Como parte del monitoreo preventivo, se verificaron puntos con niveles elevados en cauces. El arroyo Agustina Ramírez alcanzó el 80 por ciento de su capacidad, y el canal pluvial de Barrancos, el 70 por ciento.
Se reportaron alcantarillas rebosadas en el fraccionamiento Riberas de Tamazula. También se observaron niveles altos en sectores como Calzada Aeropuerto, bulevar Las Torres y avenida Marco de Niza con bulevar Emiliano Zapata.
Además, se identificaron puntos con restricción de paso vehicular en los arroyos Hilario Medina y Sexta, Alberto Terrones y 29, y Tarahumaras y Luis M. Rojas. Otros cauces permanecieron sin novedad o con niveles bajos.
La Coordinación Municipal de Protección Civil mantiene el monitoreo de las condiciones que pudieran representar un riesgo para la población y continúa con las labores preventivas en los distintos sectores.