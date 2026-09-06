$!Alerta en Culiacán: Arroyos al límite tras intensas lluvias

Personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Culiacán realizó 23 recorridos preventivos el 6 de septiembre de 2026, tras intensas lluvias y fuertes vientos. Atendió vehículos varados, árboles caídos y monitoreó cauces, incluyendo el rescate de una persona en un arroyo. Estas acciones se llevaron a cabo para reducir riesgos y salvaguardar a la población en diferentes puntos del municipio. La dependencia supervisó arroyos, canales pluviales y vialidades, brindando atención a situaciones que representaban un peligro. Las lluvias y vientos registrados en la ciudad son un fenómeno recurrente durante la temporada, que a menudo provoca afectaciones en la infraestructura urbana y representa riesgos para la ciudadanía, especialmente en zonas cercanas a cuerpos de agua.









Entre los reportes atendidos se encuentran cuatro vehículos varados en cauces de arroyos, en los sectores de Arboledas, Paseos del Valle y bulevar Benjamín Hill, detalló la Coordinación Municipal de Protección Civil. Uno de estos casos, en avenida Ramón López Velarde y calle Del Temporal, en el fraccionamiento San Luis, implicó el rescate de una persona y el retiro del vehículo a una zona segura. La dependencia también atendió dos árboles caídos sobre vialidades, en la colonia 21 de Marzo y en el cruce de bulevar Gabriel Leyva Solano y Vicente Guerrero, en la colonia Miguel Alemán. Una palmera caída en el bulevar Dr. Manuel Romero, en la colonia Chapultepec, fue reportada a Parques y Jardines.







