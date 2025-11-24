Alerta especialista sobre el impacto de la violencia y la migración en Culiacán

Culiacán atraviesa una situación de violencia que ha sido devastadora y la región se ha visto inmersa en una etapa de guerra donde hay múltiples pérdidas y fallecimientos todos los días, lamentó Verónica de León.

La directora general del organismo civil “Déjalos ir con amor”, especialista en tanatología, detalló que el impacto es por las múltiples pérdidas que ha sufrido la sociedad culiacanense como los fallecimientos, desapariciones y muertes violentas, además del otro tipo de pérdida, como las de la rutina, la confianza, el trabajo y los negocios.

“Tengo que decirles que los niños que han sido afectados por los ataques de angustia, los ataques de ansiedad, porque en Culiacán venimos de una pandemia y luego venimos de esta violencia y tenemos en promedio cinco años con un grave problema de salud mental”, recalcó.

“Los ataques de pánico, los intentos de suicidio, las depresiones son problemas que han desenmascarado el sistema de salud”.

Las pérdidas económicas y el desempleo, cierre de empresas y una crisis severa generada por el sobreendeudamiento y el cambio drástico en los ingresos familiares, han generado en la población problemas emocionales al punto del suicidio, recalcó.

Durante una conferencia, De León también habló de la migración, que se estima de 200 mil personas.

“El que haya una migración aproximadamente de 200 mil personas ha transformado la sociedad y ha transformado lo cotidiano” dijo.

Como consecuencia de esta situación, hoy en día se observa una disminución en las reuniones nocturnas, con la vida social nocturna en épocas importantes como Navidad, apuntó.

“De hecho, el año pasado a estas fechas hablábamos de una Navidad sin Navidad. La cena de Navidad se convirtió en desayuno, en comida y creo que hoy sigue estando a un año y meses de que esta guerra empezó” compartió.



’Déjalos ir con amor’ conmemorará con evento su 22 aniversario

“Déjalos ir con amor”, una organización que abrió sus puertas a la sociedad en 2003, con el objetivo de crear un espacio para hablar de temas que generalmente se evitan, como la muerte, el dolor y el sufrimiento, cumplirá 22 años el próximo 1 de diciembre.

Ante ello, la experta en tanatología hizo una invitación al evento “Culiacán en Duelo, Nuevo comienzo”, señalando que el compromiso de la institución es resignificar la vida para dar un mejor servicio.

Enfatizó que en el evento se proporcionarán herramientas para cerrar el ciclo y celebrar días festivos en honor a los que ya no están con nosotros.

El evento se llevará a cabo el lunes 1 de diciembre de las 18:00 a las 20:00 horas en el hotel San Marcos. Los boletos ya están a la venta y pueden adquirirse mediante transferencia para recibir el boleto digital contactando el número 667 183 2267.