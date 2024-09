CULIACÁN._ Ante los últimos acontecimientos ocurridos en Culiacán, delincuentes aprovechan para efectuar extorsiones telefónicas, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Unidad Especializada Antisecuestros (UEA), diseñó estrategias especiales para combatir este delito.

Comerciantes, agricultores, profesionistas y población en general, son afectados no sólo de su economía, sino de su entorno social y emocional ya que fueron víctimas de este tipo de amenaza.

Grupos delictivos que operan principalmente desde las cárceles de distintos puntos del país, aprovechan situaciones de violencia entre grupos delictivos para extorsionar a familias sinaloenses.

Para ello, la autoridad estatal mantiene en marcha campañas preventivas y de orientación hacia la ciudadanía, con el objetivo de evitar dichas trampas y no ser blanco fácil de estas personas que operan desde el anonimato.

La campaña de la FGE, por instrucciones de la Fiscal General, Claudia Sánchez Kondo, se enfoca principalmente a la distribución de trípticos con recomendaciones elementales sobre cómo debe actuar una persona en caso de recibir una llamada amenazante.

Además de los folletos entregados en todos los municipios del estado y, a la difusión de mensajes a través de medios escritos y electrónicos (prensa, radio y televisión), se instalaron posters en comercios a fin de instruir a los ciudadanos sobre la importancia de mantener la calma y no entrar en pánico al ser contactados por uno de estos delincuentes cuyo principal objetivo es infundir temor entre sus posibles víctimas para obtener recursos económicos de manera rápida.

En la información difundida por los distintos medios, se recomendó a los ciudadanos mantener la calma, no contestar llamados de números privados o sin registro, no contestar llamadas de “Lada” que no conozcan e informar a sus familiares de la situación.

La Fiscalía General del Estado previene a la sociedad sobre esta modalidad de delito y que en caso de recibir una llamada de extorsión llamar para su asesoría al número 800 2215803 en donde serán atendidos las 24 horas.