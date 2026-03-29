Alerta Hospital Pediátrico por casos de sarampión y accidentes en temporada vacacional

El Hospital Pediátrico ha registrado alrededor de ocho a nueve casos confirmados de sarampión y que todos los niños han podido regresar a su hogar sin complicaciones.

El director del Hospital Pediátrico, Carlos Mijaíl Suarez Arredondo, informó que el caso más reciente de sarampión fue un bebé de seis meses de edad, quien además padece una enfermedad genética y problemas cardíacos, factores que lo hacían más vulnerable a la enfermedad.

“Se hizo la sospecha y se confirmó el diagnóstico de sarampión. Sin embargo tuvo buena evolución clínica”, señaló Suarez Arredondo.

El menor presentó una evolución clínica favorable y estuvo bajo vigilancia por sus condiciones de salud preexistentes.

Según el directivo, el 90 por ciento de los contagios detectados corresponden a población migrante, principalmente hijos de trabajadores agrícolas que se desplazan entre estados, lo que dificulta completar sus esquemas de vacunación.

El periodo de hospitalización para estos pacientes oscila entre los 5 y 7 días, aunque no se han presentado afectaciones al sistema nervioso central, algunos menores han desarrollado neumonías leves a moderadas que han requerido tratamiento con oxígeno y antibióticos, logrando todos ser dados de alta sin complicaciones mayores hasta el momento.

Más allá de los brotes infecciosos, la dirección del hospital emitió un enérgico llamado a la prevención ante el inicio de la temporada vacacional, calificando los ahogamientos por inmersión como la principal alerta.

“Nuestra meta siempre ha sido cerrar con cero ahogamientos, pero lamentablemente el año pasado tuvimos alrededor de cuatro casos y, por desgracia, todos fallecieron”, lamentó.

Para evitar tragedias en playas, ríos o albercas, el hospital enfatizó que todo menor debe estar acompañado siempre por un adulto y el uso obligatorio de chalecos salvavidas en actividades recreativas.

“El tema que más nos pone las alertas en rojo, siempre en esta época del año son los ahogamientos por inmersión”, informó.

En las recomendaciones también destacó un incremento en accidentes de motocicletas y vehículos recreativos.

La recomendación institucional es que ningún menor opere estos vehículos y, de hacerlo como acompañante, debe contar con equipo de protección personal y supervisión adulta.

De igual forma, advirtió tener cuidado en la cocina durante la preparación de grandes cantidades de alimentos para reuniones familiares y no almacenar detergentes o sustancias tóxicas en envases de jugos o refrescos para evitar confusiones.

Finalmente compartió que la población menor de cinco años sigue siendo la más vulnerable ante este tipo de incidentes, por lo que se exhorta a los padres de familia a no bajar la guardia en la vigilancia durante este periodo de asueto.