Alerta Hospital Pediátrico por cuadros de neumonía y bronquitis

Pese al incremento de las temperaturas en la región, las enfermedades respiratorias se mantienen como la segunda causa de atención médica en el Hospital Pediátrico.

De acuerdo con el director del Hospital Pediátrico, Carlos Mijail Suárez Arredondo, este fenómeno ocurre porque la transición al calor provoca alteraciones inmunológicas en los menores, afectando las barreras naturales de protección en las vías respiratorias.

“Las enfermedades respiratorias quedan en segundo lugar, porque la misma transición a este calor genera alteraciones inmunológicas en los niños”, señaló Suárez Arredondo.

Esto deriva en diagnósticos que van desde cuadros comunes como gripe, tos o faringoamigdalitis, hasta complicaciones más severas.

“Los pacientes se enferman de la garganta, de tos, de gripa, o algunos cuadros más severos como bronquitis, bronquiolitis o neumonías”, detalló.

Añadiendo que también es frecuente la atención por rinitis alérgicas, que son la inflamación e hinchazón de la mucosa nasal en esta época del año.

Debido al clima actual, la incidencia de problemas respiratorios sigue siendo significativa en las consultas.

El hospital aplica protocolos específicos según el nivel de dificultad o insuficiencia respiratoria que presente el paciente.

En casos de gravedad, el tratamiento incluye la administración de oxígeno mediante puntas nasales, mascarillas o, en situaciones críticas, la intubación.

Por el contrario, si el cuadro es leve, el menor es atendido en consulta externa, donde se le prescriben medicamentos y se orienta a los padres sobre los signos de alarma para saber cuándo regresar a urgencias.

Ante este panorama, las autoridades hospitalarias hicieron un llamado urgente a la población para evitar la automedicación en menores de edad ante cualquier síntoma de enfermedad.

Finalmente, se recordó a la ciudadanía que el servicio de urgencias del Hospital Pediátrico opera de manera ininterrumpida las 24 horas del día, los siete días de la semana, para atender cualquier contingencia de salud.