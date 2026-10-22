Alerta Mario Zamora por falta de fondos para tren El Sinaloense en presupuesto federal

El presupuesto federal para el próximo año no destina ni un solo peso al anunciado tren El Sinaloense ni a la carretera Topolobampo-Chihuahua, pese a las promesas de las autoridades federales, acusó el Diputado federal Mario Zamora Gastélum.

También expresó su preocupación por esta omisión, contrastando con los 42 mil millones de pesos que sí fueron destinados para la creación del tren Saltillo-Laredo.

El legislador criticó que, mientras se anuncian proyectos ambiciosos para Sinaloa con “videos bonitos”, la realidad presupuestaria no refleja inversión para estas obras, ni para la rehabilitación de la deteriorada carretera que cruza el estado.

El presupuesto federal para el próximo año aún no ha sido aprobado, lo que, según el legislador, permite modificaciones. Históricamente, Sinaloa ha demandado mayor inversión en infraestructura estratégica para su desarrollo.

“Me llama mucho la atención que hay personajes que hacen videos muy bonitos anunciando el tren Sinaloense, un tren que va a recorrer todo el estado. Cuando uno revisa el presupuesto para el próximo año, no viene un solo peso para el tren Sinaloense”, expresó el Diputado.