Alerta Máxima en Sinaloa: huracán Simon cambia de trayectoria e impactaría Eldorado como Categoría 2

La amenaza ciclónica en el Pacífico mexicano dio un nuevo e inesperado giro y de acuerdo con el reporte oficial más reciente, el huracán Simon ha registrado un importante ajuste en su trayectoria y apunta directamente hacia el municipio de Eldorado.

Se prevé que toque tierra la tarde del próximo viernes clasificado como categoría 2 en la escala Saffir-Simpson.

El fenómeno meteorológico sostiene actualmente vientos máximos sostenidos de 157 km/h, por lo que las autoridades mantienen bajo estrecha vigilancia a las zonas costeras y del centro-sur del estado.

Otro de los principales factores de riesgo durante las próximas horas será la marejada de tormenta, la cual afectará severamente a la línea costera del estado.

Por eso se ha emitido una alerta especial para el litoral de los municipios de Eldorado, Navolato, Elota, Mazatlán, Angostura, Rosario y Escuinapa.