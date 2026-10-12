Alerta Máxima en Sinaloa: huracán Simon cambia de trayectoria e impactaría Eldorado como Categoría 2

La amenaza ciclónica en el Pacífico mexicano dio un nuevo e inesperado giro y de acuerdo con el reporte oficial más reciente, el huracán Simon ha registrado un importante ajuste en su trayectoria y apunta directamente hacia el municipio de Eldorado.
Se prevé que toque tierra la tarde del próximo viernes clasificado como categoría 2 en la escala Saffir-Simpson.
El fenómeno meteorológico sostiene actualmente vientos máximos sostenidos de 157 km/h, por lo que las autoridades mantienen bajo estrecha vigilancia a las zonas costeras y del centro-sur del estado.
Otro de los principales factores de riesgo durante las próximas horas será la marejada de tormenta, la cual afectará severamente a la línea costera del estado.
Por eso se ha emitido una alerta especial para el litoral de los municipios de Eldorado, Navolato, Elota, Mazatlán, Angostura, Rosario y Escuinapa.
Vigilancia extrema para esta noche
Para las próximas horas de la noche y madrugada, se ha establecido un protocolo de vigilancia extrema debido a la combinación de marejadas elevadas y fuertes lluvias acumuladas en los municipios del sur y zona serrana de Escuinapa, Rosario, Concordia, Mazatlán, San Ignacio y Cosalá.
Las autoridades de Protección Civil Han exhortado a la población de estas zonas a mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar cruzar arroyos o cuerpos de agua de respuesta rápida y preparar la mochila de emergencia en caso de requerir evacuación preventiva.
Un nuevo ciclón categoría 5 en formación en el Pacífico
El panorama meteorológico para la región podría complicarse aún más en los próximos días.
Los modelos de pronóstico señalan la formación de un segundo sistema ciclónico hacia el fin de semana en aguas del Océano Pacífico. Se prevé que este nuevo fenómeno sea de mayor magnitud y alcance la categoría 5, el nivel máximo en la escala de intensidad.