Alerta PAN por crisis económica e inseguridad en Sinaloa: reportan cierre de más de 250 negocios en enero

Bajo un escenario de inseguridad y caída económica, la dirigencia del Partido Acción Nacional en Culiacán denunció que Sinaloa atraviesa una crisis profunda marcada por el cierre de más de 250 empresas en lo que va del año por la inseguridad.

El dirigente municipal, Eduardo Ortiz Hernández, señaló que los datos del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal confirman un retroceso del 0.8 por ciento en la economía sinaloense.

“Son los que están sufriendo más y esas son las 250 empresas que cerraron la cortina porque no pudieron sostenerse porque la gente no tiene el dinero suficiente para comprar y no quieren salir”, señaló.

También calificó de alarmante la situación comercial, de los cientos de establecimientos que cerraron en el mes de enero a nivel estatal, de los cuales 45 pertenecen al primer cuadro de la ciudad de Culiacán.

En la rueda de prensa también detalló que la parálisis comercial ha derivado en la pérdida de 11 mil 452 empleos, según cifras reconocidas por la Secretaría de Economía estatal.

“El sueldo, que era ingreso fijo que le llegaba a su casa cada quincena, ya no está”, compartió.

También propuso que el Gobierno federal destine 5 mil millones de pesos en créditos para las micro, pequeñas y medianas empresas a través de la red FOSIN para reactivar el flujo de efectivo.

En materia de seguridad, el dirigente panista criticó la gestión de los partidos Morena y el Partido Verde, señalando que desde el inicio del conflicto entre grupos delictivos se han contabilizado más de 2 mil 700 homicidios, 3 mil 100 desapariciones y 9 mil 500 robos de vehículos.

Destacó que el robo de autos va en aumento, ya que se realizaron 450 en noviembre, 500 en diciembre y 585 en enero del 2026.

Ortiz Hernández también se refirió al reciente atentado contra los diputados de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, señalando que este tipo de hechos buscan borrar los contrapesos políticos en el Estado.

Finalmente, el PAN hizo un llamado a los sinaloenses a reflexionar sobre el rumbo del estado de cara a los próximos procesos electorales, presentándose como una alternativa frente a los resultados entregados por la administración.