$!Alerta UAS por radiación ultravioleta extrema en Culiacán; llaman a extremar precauciones

El maestro en ciencias Jesús Miguel Corrales Sauceda, responsable de la Estación Climatológica, advirtió que la población debe ser especialmente cautelosa durante el bloque horario de mayor intensidad. Según los datos recopilados, el periodo de mayor exposición directa a los rayos ultravioleta ocurre entre las 11:00 y las 15:00 horas.

Desde el pasado mes de marzo, el monitoreo diario ha detectado que la radiación se sitúa en un rango de entre 7 y 8 puntos, niveles que, de acuerdo con la escala establecida por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Meteorológica Mundial, representan un riesgo para la salud.

La Estación Climatológica de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa emitió un aviso a la ciudadanía tras registrar un incremento significativo en los niveles de radiación ultravioleta en la capital sinaloense.

“Recordemos que los índices que maneja la OMS van del 1 al 10, donde 1 y 2 son bajos; de 3 a 5, moderados; de 6 a 7, altos; y de 8 a 10, muy altos. Por encima de los 11 puntos hablamos de intensidades extremadamente altas. Con la proximidad del verano, las temperaturas han subido y la incidencia de luz solar es mayor; los días son más largos y, en las zonas tropicales, la mayor intensidad ocurre hacia el mediodía”, explicó Corrales Sauceda.

Ante este panorama, el especialista enfatizó la importancia de redoblar las medidas de protección personal para evitar daños en la piel o la vista derivados de la exposición prolongada.

“Sabemos que la gente debe salir a trabajar o realizar actividades cotidianas. Lo ideal es usar filtro solar y ropa de manga larga, preferentemente con protección UV. De no ser posible, es vital proteger brazos y cuello, usar sombrero e incluso paraguas, dado que en Culiacán la incidencia es mayor durante esta temporada”, indicó.

Corrales Sauceda instó a los culiacanenses a no bajar la guardia y mantenerse informados de manera constante a través de los canales oficiales. Se recomienda seguir de cerca los boletines emitidos por Protección Civil y el Servicio Meteorológico Nacional.

El monitoreo de estos indicadores continuará de forma permanente para alertar sobre cualquier cambio en el comportamiento de la radiación en la región.

“En un solo día los niveles pueden fluctuar, por ejemplo, pasar de 8 a 11 puntos. Al no ser un factor constante, nos basamos en promedios, pero es posible que un día el nivel sea relativamente bajo y al siguiente se torne extremadamente alto”, concluyó.