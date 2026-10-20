Alertan a familias de desaparecidos por extorsiones con imágenes falsas creadas con IA

La asociación civil Madres en Lucha por tu Regreso a Casa alertó sobre una modalidad de extorsión dirigida a familias de personas desaparecidas en Sinaloa, en la que delincuentes utilizan fotografías e información de fichas de búsqueda para crear imágenes falsas con inteligencia artificial y exigir dinero a cambio de una supuesta entrega de sus seres queridos.

En un comunicado emitido este martes 20 de octubre, el colectivo informó que durante la última semana registró al menos tres casos de llamadas y mensajes de extorsión contra familias integrantes de la organización.

De acuerdo con la asociación, los responsables obtienen fotografías e información pública de las fichas de búsqueda difundidas en redes sociales y, mediante programas de inteligencia artificial, generan imágenes manipuladas en las que aparentan mostrar a las personas desaparecidas en condiciones extremas o deplorables.

Posteriormente, contactan a sus familiares, les envían las imágenes para provocarles una reacción emocional y les exigen pagos de dinero.

En algunos casos, los extorsionadores citan a las víctimas en puntos específicos con el argumento de que ahí les entregarán a sus seres queridos.

Ante esta situación, el colectivo pidió a las familias mantener la calma y evitar tomar decisiones bajo presión, además de no realizar depósitos ni entregar dinero a quienes condicionen la supuesta localización o entrega de una persona desaparecida a cambio de un pago.

También recomendó no acudir a los lugares indicados por los extorsionadores, debido al riesgo que representan para su integridad física.

La asociación sugirió verificar la información mediante preguntas sobre señas particulares, cicatrices, marcas o recuerdos familiares que no estén incluidos en las fichas de búsqueda públicas.

Asimismo, pidió conservar capturas de pantalla de los mensajes y reportar los números telefónicos involucrados ante las autoridades competentes.

El colectivo advirtió que las imágenes generadas con inteligencia artificial pueden presentar inconsistencias en las manos, las extremidades, los ojos, los rasgos faciales, las texturas de la piel, la iluminación y los fondos.

Sin embargo, estas características no permiten confirmar por sí solas que una imagen sea falsa, por lo que recomendó verificar cualquier información antes de actuar.

Madres en Lucha por tu Regreso a Casa exigió a la Fiscalía General del Estado, a la Unidad de Delitos Cibernéticos y a las autoridades correspondientes intervenir de manera inmediata para investigar las líneas telefónicas utilizadas y brindar protección a las familias afectadas.

El colectivo puso a disposición el correo electrónico madresenlucha651@gmail.com y los teléfonos 667-460-1063 y 667-679-2255 para contacto institucional.