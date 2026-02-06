Alertan comerciantes de Culiacán por aumento de estafas y fraudes menores

Las estafas y fraudes menores contra comercios de Culiacán han ido en aumento en medio de la crisis de violencia que enfrenta Sinaloa desde hace más de un año y medio, advirtió Óscar Sánchez Beltrán, líder de la Unión de Comerciantes de Culiacán.

Señaló que entre las principales modalidades se encuentran llamadas y mensajes donde se informa falsamente sobre mercancía supuestamente retenida en carreteras, para exigir depósitos a los comerciantes.

También, indicó, se presentan fraudes por pagos vía depósito que posteriormente son cancelados, luego de que el cliente recibe la mercancía.

“Después de más de un año y medio de violencia que se ha generado en la entidad, muchas modalidades del delito contra las actividades comerciales empezaron a aumentar como fue las llamadas de extorsión, las llamadas de estafas telefónicas”, advirtió.

“El robo local cerrado de noche de alguna manera ha disminuido por la fuerte presencia de seguridad y han tenido que estar migrando a este tipo de conductas, prácticamente son hormigas, pero de alguna manera sí traen una afectación para nuestro sector”, alertó.

Otra modalidad frecuente, señaló, es la estafa presencial en los locales, donde los infractores confunden a empleados con comprobantes falsos o pagos que nunca se realizan.

Así como el uso de billetes falsos, principalmente de 500 pesos, con uno o dos casos reportados diariamente en la ciudad.

“La modalidad que se está presentando mucho de la estafa del billete falso. El billete que no se entrega de 500 pesos también que de alguna manera confunden al trabajador y nunca le entregan el billete”.

Sánchez Beltrán señaló que se registran al menos ocho incidencias diarias relacionadas con este tipo de fraudes, tanto digitales como presenciales.

“Nosotros tenemos un reporte de al menos de ocho incidencias diarias, de diversos tipos de delitos, de estos que le comento, menores que tienen que ver con la estafa, especie de fraude, que se están generando no solamente en el tema digital, que es en el tema de los pagos por depósito, sino también en forma presencial en los locales”, alertó.

Indicó que prácticamente el 100 por ciento de estos casos no se denuncian, ya que las pérdidas suelen ser menores a los 2 mil pesos y el proceso ante el Ministerio Público resulta largo e infructuoso.

Detalló que los comerciantes optan por alertarse entre sí a través de grupos de WhatsApp y redes sociales, además de seguir protocolos preventivos para evitar caer en extorsiones y estafas.

“Son cuantías menores que no van más arriba en ocasiones de los 2 mil pesos, 2 mil pesos hacia abajo, y denunciarlo y hacer vueltas ante el Ministerio Público donde tardaría días y saber que va a ser infructuosa tu denuncia, pues la decisión en general pues es no denunciar”.