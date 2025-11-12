Alertan de jóvenes foráneos reclutados por el crimen organizado para la pugna del Cártel de Sinaloa

Jóvenes de otros estados del País están siendo reclutados por el crimen organizado para participar en la pugna interna del Cártel de Sinaloa, advirtió el analista en seguridad e incidencia delictiva, Javier Llausás Magaña.

Señaló que en Sinaloa se han detectado casos recientes de jóvenes originarios de otras entidades, como Jalisco, que fueron reportados como desaparecidos y posteriormente localizados en territorio sinaloense, algunos de ellos con signos de abuso o tras haber sido obligados a involucrarse en actividades criminales.

“Es un error grave considerar la desaparición de personas con homicidios. Muchas veces ellos (los desaparecidos) están vivos”, comentó.

“Hemos encontrado en este último mes jóvenes que estaban desaparecidos desde abril sin ni rastro. Uno de ellos fue liberado el día que ustedes vieron, pero se han encontrado seguidos de jóvenes que tenían huellas de abuso. Entonces, este tema merece mucha seriedad”, agregó.

El especialista alertó que el fenómeno implica a menores de edad y adolescentes de entre 15 y 17 años, quienes están siendo llevados a Sinaloa mediante engaños o coerción.

“Ahorita lo que nos preocupa mucho es la presencia de jóvenes de 15, 16, 17 años que fueron desaparecidos, tienen ficha de desaparición en Jalisco, y están aquí o siendo liberados o lastimosamente perdieron la vida. Entonces nos preocupa mucho que jóvenes estén siendo reclutados contra su voluntad”, advirtió.

Llausás Magaña señaló que estos jóvenes, sin experiencia ni preparación para la violencia armada, son víctimas de manipulación.

“Se ve claramente que han sido engañados y como sociedad tenemos que hacer algo”, dijo.

El analista hizo un llamado al sector empresarial a asumir un papel más activo frente a esta problemática y contribuir con acciones sociales que ofrezcan oportunidades y espacios seguros a la juventud.

“Yo hago un llamado al sector empresarial que se involucre más, que participe más en el entorno que rodea su empresa, no solo es vender y comprar. En el contexto que rodea una empresa es mucho más, es un contexto social y ese contexto no está bien ahorita. Entonces, hago un llamado a todo el sector empresarial, que abran las puertas de sus empresas a los jóvenes, que hagan voluntariados en sus empresas para ir a esos lugares donde nuestros jóvenes necesitan compañía”, expresó.

La falta de opciones laborales y de apoyo comunitario, enfatizó, incrementa la vulnerabilidad de los adolescentes ante las redes del crimen organizado, por lo que urgió a abordar la crisis desde un enfoque preventivo y social.